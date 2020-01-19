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Sony Pictures готовится к съемкам четвертого фильма про «Плохих парней»

Главные роли все так же исполнят Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

Sony Pictures готовится к съемкам четвертого фильма про «Плохих парней»
Плохие парни навсегда. Фото: SonyPictures

Пока критики продолжают нахваливать едва вышедшую картину «Плохие парни навсегда», издание hollywoodreporter получило эксклюзивную информацию о том, что компания Sony Pictures уже активно работает над следующим, четвертым по счету фильмом «Плохие парни». Главные роли все так же исполнят Уилл Смит и Мартин Лоуренс, а разработкой хорошего сценария займется Крис Бремнер, который уже активно поработал над прошлыми частями франшизы.

Хотя весь трейлер картины «Плохие парни навсегда» активно намекает на то, что фильм станет последним для главных героев, сцена после титров ставит все на свои места и буквально прямым текстом говорит зрителям, что продолжение будет. Дата выхода новой картины или хотя бы примерного начала съемок пока не разглашается, но чем больше денег в кинотеатрах соберет третий фильм, тем быстрее начнутся съемки четвертого.

В России «Плохие парни навсегда» выйдут в прокат в символическую дату, 23 февраля. Разумеется, если премьеру не перенесут.

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Тэги:

"Плохие парни"Sony PicturesУилл Смит
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Sony Pictures готовится к съемкам четвертого фильма про «Плохих парней»
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