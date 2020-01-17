Кристиан Бэйл снимется в таинственном фильме «Амстердам»

Голливудский режиссер Дэвид О. Рассел, известный прежде всего по своей картине «Афера по-американски», решил приоткрыть завесу тайны над своим новым проектом. Прежде всего он рассказал об актерах, которые исполнят главные роли в его новом фильме «Амстердам». Кристиан Бэйл приглашен на главную мужскую роль, а компанию звезде могут составить не менее известные актрисы — Анджелина Джоли, Джейми Фокс и Марго Робби, в качестве главной женской героини. На это место также метила Дженнифер Лоуренс, но не срослось. Судя по актерскому составу, зрителей ждет что-то потрясающее.

По сюжету новый фильм расскажет о странной дружбе между доктором и адвокатом. Съемки картины начнутся совсем скоро, весной этого года. Напомним, что этим летом Бэйл снимается в еще одном потенциальном блокбастере, в четвертой части «Тора».