«К черту хейтеров!»: Джеймс Кэмерон рассказал о съемках фильма «Алита: Боевой ангел»

Во время проекта экранизации знаменитой манги «Алита: Боевой ангел», режиссер картины Роберт Родригез и сценарист Джеймс Кэмерон старались сделать главную героиню максимально похожей на свой прототип со страниц комиксов, а значит, ни в чем себе не отказывали, когда увеличивали ее глаза до размера оригинала. Все мы знаем, что в аниме и манге у героев большие глаза, вот и тут создатели фильма решили не отходить от первоисточника.

Однако после выхода трейлера фанаты и зрители были разочарованы внешним видом главной героини и всему виной были именно ее нереалистичные глаза. Что же сделал Джеймс Кэмерон? Может уменьшил глаза или попытался объяснить свою позицию? Вовсе нет, он просто попросил сделать их еще больше! Потому что ему виднее, а фанаты стерпят, сообщает издание cinemablend.

«К черту хейтеров! Мы будем делать большие глаза и это наше дело», — заявил тогда Кэмерон.

В итоге фильм был не очень тепло встречен критиками, хотя зрители остались довольны.