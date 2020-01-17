КИНО

Режиссер Тайка Вайтити займется новыми «Звездными войнами»

Компания Disney предложила режиссеру выгодную сделку.

Режиссер Тайка Вайтити займется новыми «Звездными войнами»
Star Wars. Фото: Disney

Хорошие новости для всех любителей кино, которые остались не в восторге от последних трех фильмов серии «Звездные войны». Как сообщает издание Hollywood Reporter, компания Disney предложила режиссеру Тайке Вайтити занять кресло руководителя и работать над новыми картинами из далекой галактики.

Напомним, Вайтити снял отличный финальный эпизод первого сезона сериала «Мандалорец», в котором все также происходит во вселенной Звездных войн. Также не стоит забывать о его фильмах, среди которых и «Тор: Рагнарек». В данный момент режиссер работает над такими проектами, как «Тор: Любовь и гром» и «Акира», а ближайшие «Звездные войны», по суровому графику Disney, выйдут только 16 декабря 2022 года.

Напомним, многие поклонники кино ушли разочарованными с премьеры картины «Скайуокер. Восход», а сам фильм пока собирает в кинотеатрах гораздо меньше, чем его предшественники.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

DisneyЗвездные войныТайка Вайтити
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Режиссер Тайка Вайтити займется новыми «Звездными войнами»
Интересно?
Поделись с друзьями: