Режиссер Тайка Вайтити займется новыми «Звездными войнами»

Хорошие новости для всех любителей кино, которые остались не в восторге от последних трех фильмов серии «Звездные войны». Как сообщает издание Hollywood Reporter, компания Disney предложила режиссеру Тайке Вайтити занять кресло руководителя и работать над новыми картинами из далекой галактики.

Напомним, Вайтити снял отличный финальный эпизод первого сезона сериала «Мандалорец», в котором все также происходит во вселенной Звездных войн. Также не стоит забывать о его фильмах, среди которых и «Тор: Рагнарек». В данный момент режиссер работает над такими проектами, как «Тор: Любовь и гром» и «Акира», а ближайшие «Звездные войны», по суровому графику Disney, выйдут только 16 декабря 2022 года.

Напомним, многие поклонники кино ушли разочарованными с премьеры картины «Скайуокер. Восход», а сам фильм пока собирает в кинотеатрах гораздо меньше, чем его предшественники.