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Актер Милош Бикович скрывает невесту от публики

После фильма «Холоп» сербский актер стал очень популярен в России.

Актер Милош Бикович скрывает невесту от публики
МИЛОШ БИКОВИЧ (ФОТО: ЛАРИСА КУДРЯВЦЕВА/"ЭГ")

Самой кассовой российской картиной января стала комедия «Холоп». За неделю фильм собрал в прокате миллиард рублей и прославил главного героя – актера Милоша Биковича. Уроженец Сербии уже снимался в российском кино, многие знают его по сериалу «Кухня» и «Отель Элеон». Кроме того Милош играл в фильмах «Лед», «Солнечный удар», «Балканский рубеж», «Duxless2» и других. А скоро в эфире Первого канала выйдет сериал про Муслима Магомаева, где Бикович играет главную роль.

32-летний Милош старательно скрывает свою личную жизнь. На рассвете своей карьеры он встречался с актрисой Аглаей Тарасовой. Рассказав об этом журналистам, Бикович немедленно пожалел, потому что внимание к их паре стало просто слишком назойливым. Сейчас, по словам героя фильма «Холоп», он свободен от отношений. Однако, «Комсомолка», ссылаясь на источники среди друзей актера, сообщает, что у Милоша уже больше года роман с 23-летней моделью Барбарой Таталович. Девушка – победительница конкурса «Elite Model Look Serbia 2011», она живет в Белграде и учится в ВУЗе на специальности «Современные коммуникации».

Любопытно, что Барбаре дали маленькую роль в сериале «Магомаев» — она вручит цветы артисту за победу в вокальном конкурсе. А также Таталович сыграет в фильме «Отель Белград», который сейчас снимается в Сербии. В этом проекте Милаш Бикович играет главную роль и выступает одним из продюсеров.

На новогодние каникулы Милош Бикович уехал к семье в Белград, там живут его мама и старший брат по имени Михайло. Интересно, что Михайло – монах. По словам Милоша, они часто беседуют о жизни, и именно разговоры с братом обогатили его жизнь и помогли вырасти духовно.

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Актер Милош Бикович скрывает невесту от публики
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