Умер Рокки Джонсон, отец Дуэйна «Скалы» Джонсона

16 января стало известно о смерти американского рестлера, Рокки Джонсона, отца знаменитого актера Дуэйна «Скалы» Джонсона. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет, об этом сообщила компания World Wrestling Entertainment, которая занимается проведением боев и спортивных мероприятий.

Уэйд Дуглас Боулз, более известный под псевдонимом Рокки Джонсон, начал заниматься рестлингом еще в раннем детстве, хотя поначалу мечтал стать боксером. Он одержал множество побед над суровыми противниками и даже являлся членом зала славы WWE.

В начале девяностых Роки оставил карьеру рестлера и все свое время уделял тренировкам сына, Дуэйна. Актер часто рассказывал, что благодарен отцу за то, что тот сделал его тем, кем он является. По версии Forbes в 2019 году Дуэйн «Скала» Джонсон занял первое место в списке самых высокооплачиваемых актеров мира.