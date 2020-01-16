КИНО

Умер Рокки Джонсон, отец Дуэйна «Скалы» Джонсона

Мужчина ушел из жизни в возрасте 75 лет.

Умер Рокки Джонсон, отец Дуэйна «Скалы» Джонсона
Рокки Джонсон. Фото: globallookpress

16 января стало известно о смерти американского рестлера, Рокки Джонсона, отца знаменитого актера Дуэйна «Скалы» Джонсона. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет, об этом сообщила компания World Wrestling Entertainment, которая занимается проведением боев и спортивных мероприятий.

Уэйд Дуглас Боулз, более известный под псевдонимом Рокки Джонсон, начал заниматься рестлингом еще в раннем детстве, хотя поначалу мечтал стать боксером. Он одержал множество побед над суровыми противниками и даже являлся членом зала славы WWE.

В начале девяностых Роки оставил карьеру рестлера и все свое время уделял тренировкам сына, Дуэйна. Актер часто рассказывал, что благодарен отцу за то, что тот сделал его тем, кем он является. По версии Forbes в 2019 году Дуэйн «Скала» Джонсон занял первое место в списке самых высокооплачиваемых актеров мира.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дуэйн «Скала» ДжонсонНовости googleРокки Джонсон
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Умер Рокки Джонсон, отец Дуэйна «Скалы» Джонсона
Интересно?
Поделись с друзьями: