Названы самые кассовые фильмы 2019 года в России

Сайт «Кинопоиск» хоть и не очень своевременно, но все же подвел главные итоги уже ушедшего, 2019 года. После всех подсчетов определилась десятка фильмов, которые в прошлом году собрали больше всего денег в кинотеатрах России. Надо признать, что подборка получилась неожиданная. Начнем с того, что на вершине рейтинга внезапно оказался не какой-нибудь очередной блокбастер про супергероев, с кучей спецэффектов и простым сюжетом, а всем знакомый «Король Лев», который посмотрели аж почти 11 миллионов зрителей, что позволило кинотеатрам собрать 2,6 млрд рублей. На втором месте как раз экранизация комиксов от Marvel, «Мстители: Финал» посмотрели почти 9 миллионов зрителей, сборы в России составили 2,5 млрд рублей. Тройку лучших замыкает относительная новинка, да еще и из мира русского кино! «Холоп», вышедший в прокат в самом конце 2019 года, посмотрели почти 9 миллионов человек и заплатили за это 2,4 млрд рублей.

Остальные лидеры распределились следующим образом:

«Т-34» (2,256 миллиарда рублей и 8,73 миллиона зрителей)

«Малефисента: Владычица тьмы» (1,92 миллиарда рублей и 7,6 миллиона зрителей)

«Джокер» (1,89 миллиарда рублей и 6,8 миллиона зрителей)

«Холодное сердце 2» (1,81 миллиарда рублей и 7,5 миллиона зрителей)

«Как приручить дракона 3» (1,69 миллиарда рублей и 6,65 миллиона зрителей)

«Тайная жизнь домашних животных 2» (1,48 миллиарда рублей и 6,9 миллиона зрителей)

«Аладдин» (1,22 миллиарда рублей и 4,9 миллиона зрителей)

Особенно радует, что две российских картины наши зрители оценили наравне с зарубежными блокбастерами. Это значит, что наше кино наконец-то встает с колен.