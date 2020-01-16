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«Он — мужчина»: продюсер фильмов про Бонда сделала странное заявление

По словам Барбары Брокколи, на роль спецагента женщины не рассматриваются.

«Он — мужчина»: продюсер фильмов про Бонда сделала странное заявление
Не время умирать. Фото: Universal Pictures Russia

Как уже давно знают многие фанаты серии фильмов о секретном агенте Джеймсе Бонде, новая картина «Не время умирать» станет последней для актера Дэниэла Крейга — исполнителя главной роли.

По слухам, именно в этом фильме его персонажа убьют и уже в следующей картине место разведчика займет совсем другой актер, а возможно, даже женщина. Но, как выяснилось, даже на толерантном современном Западе не все согласны с тем, что спецагент может быть слабого пола.

Продюсер франшизы Барбара Брокколи заявила, что Бонд — это всегда мужчина, а для женщин есть немало других отличных образов.

«У него может быть любой цвет кожи, но он — мужчина. У меня нет никакого интереса в том, чтобы женщина изображала мужского героя», — сообщила Барбара изданию IndieWire.

Премьера юбилейного,  25-го фильма про Бонда под названием «Не время умирать» состоится уже 9 апреля 2020 года.

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«Он — мужчина»: продюсер фильмов про Бонда сделала странное заявление
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