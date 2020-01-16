«Безумный Майлз»: в Сети появился первый трейлер нового проекта Дэниела Рэдклиффа

Дэниэл Рэдклифф продолжает на максимальной скорости отдаляться от образа мальчика-волшебника из школы Хогвартс.

На днях компания Madman Films продемонстрировала первый трейлер нового фильма под названием Guns Akimbo, который наши переводчики предпочли обозвать «Безумный Майлз». Главную роль в картине исполнил Дэниэл Рэдклифф, а режиссером стал Джейсон Ли Хауден, который ранее уже порадовал зрителей неоднозначным ужастиком «Смертельный оргазм».

Возможно, вы помните фотографию, гуляющую по интернету, на которой Рэдклифф в пижаме, непонятных тапочках-лапах и с двумя пистолетами в руках? Теперь стало ясно, что весь образ создавался как раз для «Безумного Майлза».

По сюжету ничем не примечательный разработчик видеоигр Майлз вынужден сражаться за свою жизнь, после того как неизвестные вломились к нему в квартиру и приказали убить загадочную девушку за сутки, если же он не выполнит задание, то погибнет сам.

Премьера в кинотеатрах намечена на 27 февраля 2020 года.