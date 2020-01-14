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Дибцева объяснила, почему на главную роль в «Холопе» утвердили Биковича

Как отметила актриса, серб сразу очаровал всех на съемочной площадке.

Дибцева объяснила, почему на главную роль в «Холопе» утвердили Биковича
Бикович приглянулся всей съемочной группе/http://globallookpress.com/

Звезда «Холопа» Ольга Дибцева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему на главную роль в картине «Холоп» утвердили сербского актера Милоша Биковича.

«Милош, когда пришел на пробы, то сразу всех очаровал. Все, режиссер, продюсер, сказали, что больше никого искать не будут. Он брутальный красавец, легкий и смешной. У него такое сочетание брутальности, какого нет у многих актеров. Милош очень легок по фактуре, что очень важно для нашей профессии», — заметила актриса.

Ведущая Алла Довлатова отметила, что, наверное, в такого актера не влюбиться было невозможно. «Он приехал на съемки со своей девушкой. Со своим самоваром, так сказать. Да и у меня был уже муж, поэтому, конечно, никаких романов у нас не было», — заявила Ольга Дибцева.

Актриса сказала, что жила вся съемочная группа в одном месте. «Подъем у нас был в пять утра. Длинные смены, переработки, холодная вода. Очень непростые съемки. Режиссер Клим Шипенко очень требовательный. Пока мы не сделаем, как ему было надо — он с нас не слезал», — сказала Дибцева.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Милош БиковичНовости googleОльга ДибцеваФильм "Холоп"
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Дибцева объяснила, почему на главную роль в «Холопе» утвердили Биковича
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