Основано на реальных событиях: вышел трейлер фильма «Скандал»

В главных ролях снялись Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон.

Youtube-канал компании Central Partnership опубликовал первый трейлер фильма «Скандал», созданного студией Lionsgate. Картина основана на реальных и не очень позитивных событиях, связанных с секс-скандалом главы студии Fox News — Роджером Айлсом. Фильм покажет нескольких женщин, которые устали терпеть издевательства и вынесли проблему на свет, но как оказалось, их коллегам теплое место работы оказалось ценнее, чем правда.

В главных ролях снялись настоящие звезды Голливуда: Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон, режиссером стал Джей Роуч, а сценаристом выбрали Чарльза Рэндольфа. Премьера в кинотеатрах ожидается не позднее февраля.

Фильм обещает стать провокационным, по крайней мере в США. Тема сексуальных домогательств на рабочем месте впервые поднимается в голливудском кино с лауреатами премии «Оскар» в главных ролях.