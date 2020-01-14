Космическая красота: премьера короткометражки Migrants

Художник Пол Чадейсон родом из Франции. Он уже прославился своей работой над культовым фильмом «Бегущий по лезвию: 2049», а сейчас совместно со студией режиссера Нила Бломкампа создал короткометражный фильм Migrants. По задумке создателя, картина рассказывает о процессе изменения поверхности Марса, для того чтобы сделать планету пригодной для жизни человечества. Зрители слышат мысли одного из чистильщиков, который как раз занимается воплощением мечты миллиардов людей в жизнь.

По большому счету данную работу сложно назвать короткометражным фильмом, как бы странно это не звучало, но слишком уж проект короткий, всего три минуты экранного времени. Однако даже невооруженным глазом видно, какие титанические усилия были приложены для создания Migrants. Графика на уровне самых дорогих голливудских блокбастеров, а сцены космоса захватывают дух с первой же секунды.