КИНО

Впервые в истории: жюри Каннского кинофестиваля возглавит темнокожий

Режиссер Спайк Ли станет первым темнокожим председателем совета жюри.

Впервые в истории: жюри Каннского кинофестиваля возглавит темнокожий
Спайк Ли. Фото: globallookpress

Чудесные новости из мира кино — режиссер и продюсер Спайк Ли станет президентом жюри 73-го кинофестиваля в Каннах. Впервые в истории мероприятия темнокожий стал главой фестиваля. Сам он прокомментировал свое назначение с честью. Спайк отметил, что именно Канны повлияли на его решение стать режиссером и сделали его тем, кто он есть. Ведь именно здесь Ли в далеком 1986 году показал свою первую картину «Ей это нужно позарез» и даже выиграл приз. Более того, уже его второй фильм попал в официальную программу фестиваля, а подобного успеха добиваются немногие. Спайк заметил, что он в полном восторге от оказанной ему чести и он с радостью станет первым представителем африканской диаспоры в роли президента жюри.

Спайк Ли также получит в этом году «Золотую пальмовую ветвь», но не за новый фильм, а за жизненные достижения. Сам фестиваль пройдет с 12 по 23 мая, а полный состав жюри объявят в середине апреля.

В 2018 году в Каннах прошла премьера фильма «Черный клановец» который снял Спайк Ли. Неудивительно, что его картина получила Гран-при фестиваля.

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Впервые в истории: жюри Каннского кинофестиваля возглавит темнокожий
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