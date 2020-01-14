Апгрейд Вина Дизеля: новый трейлер фильма «Бладшот»

Кинокомпания Sony Pictures показала новый трейлер боевика «Бладшот», снятого по одноименному комиксу. Главную роль исполнил Вин Дизель. По сюжету картины, главный герой погибает во время выполнения одного из военных заданий, но уйти в вечный покой ему не дают ученые, которые возвращают его к жизни с помощью нано-роботов и превращают в суперсолдата, попутно стирая его память. А дальше все становится банально, память к нашему чемпиону возвращается, он понимает, что его использовали и начинает мстить своим создателям. Не переживайте, никаких спойлеров, все это есть в трейлере.

В картине также снялись Талуле Райли, Тоби Кеббелу, Гаю Пирсу, Сэму Хейгану и Эйсе Гонсалес, а режиссёром выступил Дэйв Уилсон.

Премьера фильма состоится 13 марта, премьеру перенесли на три недели вперед, о причинах такого решения компания Sony не сообщает.