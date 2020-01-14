От супергероев к шпионам: вышел новый трейлер «Черной вдовы»

Сразу после того, как Sony выпустила премьерный трейлер супергеройского фильма «Морбиус», Marvel решила показать новое видео о «Черной вдове».

На этот раз уделили куда больше времени главному антагонисту картины — персонажу по имени Таскмастер. Он обладает способностями копировать умения своих противников, за счет чего становится практически непобедимым.

После просмотра нового трейлера возникает ощущение, что Marvel делает шаг от фильмов про супергероев в сторону остросюжетных шпионских боевиков. Погони на мотоциклах, взрывы, стрельба и драки — это похоже, скорее, на серию про Джеймса Бонда или Джейсона Борна, чем про Железного человека.

В главных ролях зрителей порадуют Скарлетт Йоханссон, Рэйчел Вайс, Флоренс Пью и Дэвид Харбор. Кроме того, в картине может появиться Роберт Дауни-младший, но это еще не подтверждено. Премьера фильма состоится 30 апреля.