КИНО

«Маленькая мисс Дулитл»: почему этот фильм нужно и можно показывать детям

Картина выходит в кинотеатрах с 16 января.

«Маленькая мисс Дулитл»: почему этот фильм нужно и можно показывать детям
Кадр из фильма «Маленькая мисс Дулитл»

Фильм про странную девочку, которая умеет разговаривать с животными. Этой фразы уже достаточно для того, чтобы заинтересовать детей до 14 лет и заполнить кинотеатры.

Однако создатели картины постарались и сняли на самом деле хорошее, доброе и интересное детское кино. Без лишних кривляний, шуточек «на вырост» и с умеренной компьютерной графикой.

Кадр из фильма «Маленькая мисс Дулитл»
Кадр из фильма «Маленькая мисс Дулитл»

Фильм основан на серии книг-бестселлеров немецкого автора Тани Стьюнер про рыжеволосую девочку Лилиан (которую окружающие называют Лили).

Лили умеет говорить с животными. И, если рядом нет друзей, общается со своей собакой по кличке Бонсай, соседским ослом, а иногда подслушивает разговоры пингвинов и прочей живности в зоопарке.

Кадр из фильма «Маленькая мисс Дулитл»
Кадр из фильма «Маленькая мисс Дулитл»

Родители знают о способностях Лили, но стараются хранить их в тайне, чтобы не навредить ей. И все же, из-за своего дара Лили постоянно попадает в истории, подводит маму-журналистку, которую после каждого инцидента увольняют с работы.

Потеря работы сопровождается переездом в другой город, потому что дурная слава Лили, как о девочке-несчастье, преследует ее повсюду. Без злого умысла она может сорвать даже самое важное мероприятие. И об этом почти сразу узнают окружающие. Мама Лили – пашет, а папа отдыхает. Он – тихий безработный недоумок, в свободное от сна время сочиняющий книгу про китайскую принцессу.

Кадр из фильма «Маленькая мисс Дулитл»
Кадр из фильма «Маленькая мисс Дулитл»

И вот очередной переезд – еще одна школа. Новые одноклассники, странноватый мальчик Джесс, с которым у Лили завязывается дружба. Однако самое важное – это ужасающие новости из местного еще не открывшегося зоопарка. Каждую ночь кто-то ворует оттуда зверей.

Когда Лили с классом приводят в зоопарк, чтобы украсить его к открытию, она подслушивает разговор зверей, и узнает страшные подробности о похищений. Девочка не может оставаться в стороне от происходящего. Она начинает свое собственное расследование, и каждый новый факт ужасает сильнее прежнего: неизвестная похитительница хочет продать слоненка на тефтели, пингвинов – на заливное и так далее.

Но, благодаря помощи Джесса и своих новых друзей-одноклассников, Лили разыскивает и наказывает коварную злодейку.

Режиссер фильма Йоахим Масаннек, снявший эту картину, заслуженно считается мастером европейского детского кино. Фильм вполне могут смотреть и самые маленькие дети и подростки.

«Маленькая мисс Дулитл» продолжает традицию экранизации историй о людях, понимающих язык зверей. Но в отличие от многих аналогичных кинопроектов – это, действительно, хорошее кино, которое можно спокойно показывать школьникам.

Оригинальное название: Liliane Susewind — Ein tierisches Abenteuer

Режиссер: Йоахим Масаннек.

В ролях: Малу Ляйхер, Пери Баумейстер, Айлин Тецель, Аарон Кисев, Том Бек

Жанр: семейная комедия

Премьера в России: с 16 января

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«Маленькая мисс Дулитл»
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«Маленькая мисс Дулитл»: почему этот фильм нужно и можно показывать детям
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