КИНО

Эмигрантка из России может получить «Оскар»

Дарья Кащеева номинирована на кинопремию за короткометражку под названием «Дочь».

Эмигрантка из России может получить «Оскар»
Дочь. Фото: Maur film

Хотя фильм «Дылда» и не попал в список номинантов на премию «Оскар», за победу в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» поборется картина «Дочь» режиссера Дарьи Кащеевой. Стоит отметить, что девушка эмигрировала из России в Чехию, потому выступать будет именно от последней страны.

Дарья родилась в Таджикистане, но в раннем детстве переехала в Россию из-за гражданской войны. Какое-то время девушка работала в Москве, но не смогла прижиться в российской столице. Как рассказала Кащеева изданию Афиша Daily, жизнь в Москве буквально давила на нее. Даше не подходили бешеный ритм, постоянные пробки и высокие цены. От всего этого она успешно сбежала в Прагу, где и нашла себя в роли режиссера.

Короткометражный мультфильм «Дочь» рассказывает о сложных взаимоотношениях отца и дочери, а его главная особенность — необычный визуальный стиль.

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«Дочь»короткометражкаОскар
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Эмигрантка из России может получить «Оскар»
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