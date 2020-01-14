Эмигрантка из России может получить «Оскар»

Хотя фильм «Дылда» и не попал в список номинантов на премию «Оскар», за победу в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» поборется картина «Дочь» режиссера Дарьи Кащеевой. Стоит отметить, что девушка эмигрировала из России в Чехию, потому выступать будет именно от последней страны.

Дарья родилась в Таджикистане, но в раннем детстве переехала в Россию из-за гражданской войны. Какое-то время девушка работала в Москве, но не смогла прижиться в российской столице. Как рассказала Кащеева изданию Афиша Daily, жизнь в Москве буквально давила на нее. Даше не подходили бешеный ритм, постоянные пробки и высокие цены. От всего этого она успешно сбежала в Прагу, где и нашла себя в роли режиссера.

Короткометражный мультфильм «Дочь» рассказывает о сложных взаимоотношениях отца и дочери, а его главная особенность — необычный визуальный стиль.