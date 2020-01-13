КИНО

Мэтью Макконахи снится, что он умрет в зубах крокодила

Голливудский актер рассказал о странном повторяющемся сне.

Мэтью Макконахи снится, что он умрет в зубах крокодила
актер Мэтью Макконахи. Фото: globallookpress

Американский актер Мэтью Макконахи дал интервью по случаю выхода фильма «Джентльмены», в котором рассказал, что ему уже трижды приснился сон, в котором он умирает от зубов крокодила.

«Мне кажется, что я погибну на реке Нигер. И не из-за бегемота, а из-за крокодила. Мне это уже снится уже третий раз», — цитирует слова актера издание UNILAD.

Интересно, что при этом звезда фильма «Интерстеллар» и сериала «Настоящий детектив» объяснил, что это не ужасный сон, а хороший, и он сам удивляется, почему так.

Также актер рассказал, что однажды сорвался на парня в ресторане, потому что подумал, что тот втайне снимает его на смартфон. Но когда Макконахи встал и накричал на него, тот показал, что смотрел в телефоне, как его семья катается на лыжах.

«Это была звездная истерика. Я почувствовал себя настоящим придурком», — вспоминает актер.

Фильм «Джентльмены» выйдет на экраны 13 февраля 2020 года. По сюжету один находчивый британский наркоделец хочет продать свой бизнес американским миллиардерам. Но в сделку вмешиваются местные джентльмены и разворачивают боевые действия. Режиссером картины выступил Гай Ричи. В ролях также снялись Хью Грант и Колин Фаррелл.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ГолливудМэтью МакКонахиНовости googleНовости кинофильм Джентльмены
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мэтью Макконахи снится, что он умрет в зубах крокодила
Интересно?
Поделись с друзьями: