Мэтью Макконахи снится, что он умрет в зубах крокодила

Американский актер Мэтью Макконахи дал интервью по случаю выхода фильма «Джентльмены», в котором рассказал, что ему уже трижды приснился сон, в котором он умирает от зубов крокодила.

«Мне кажется, что я погибну на реке Нигер. И не из-за бегемота, а из-за крокодила. Мне это уже снится уже третий раз», — цитирует слова актера издание UNILAD.

Интересно, что при этом звезда фильма «Интерстеллар» и сериала «Настоящий детектив» объяснил, что это не ужасный сон, а хороший, и он сам удивляется, почему так.

Также актер рассказал, что однажды сорвался на парня в ресторане, потому что подумал, что тот втайне снимает его на смартфон. Но когда Макконахи встал и накричал на него, тот показал, что смотрел в телефоне, как его семья катается на лыжах.

«Это была звездная истерика. Я почувствовал себя настоящим придурком», — вспоминает актер.

Фильм «Джентльмены» выйдет на экраны 13 февраля 2020 года. По сюжету один находчивый британский наркоделец хочет продать свой бизнес американским миллиардерам. Но в сделку вмешиваются местные джентльмены и разворачивают боевые действия. Режиссером картины выступил Гай Ричи. В ролях также снялись Хью Грант и Колин Фаррелл.