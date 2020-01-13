КИНО

«Дылда» не попала в окончательный список номинантов «Оскара»

Знаменитая кинопремия пройдет без российских фильмов.

«Дылда» не попала в окончательный список номинантов «Оскара»
Фильм «Дылда». Фото: стоп-кадр из трейлера.

Жаль, но премия «Оскар» в 2020 году снова пройдет без российского фильма. Шанс был: картина режиссера Кантемира Балагова «Дылда» попала в предварительный список претендентов на золотую статуэтку в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Однако, 13 января Американская киноакадемия озвучила окончательные списки номинантов, и в данной категории работы нашего соотечественника не было.

Зато в нее попали польский фильм «Тело Христово», македонский «Страна меда», французский «Отверженные», испанский «Боль и слава» и корейский «Паразиты».

Напомним, фильм «Дылда» повествует о послевоенных годах, действие разворачивается в Ленинграде. Хотя война закончилась, жизнь лучше не стала. В центре сюжета — женщины, пытающиеся найти себя в опустошенном обществе. Картина уже завоевала множество международных наград, недавно, кстати, была отмечена, как лучший фильм на иностранном языке на кинофестивале международной федерации кинопрессы. Также в ее копилке есть приз Каннского кинофестиваля, а режиссер Кантемир Балагов попал в список Forbes «30 самых перспективных россиян моложе 30 лет».

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«Дылда» не попала в окончательный список номинантов «Оскара»
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