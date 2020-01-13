Роберт Земекис будет работать над новым фантастическим триллером

Режиссер Роберт Земекис, создатель культовой трилогии фильмов «Назад в будущее» и уже ставшей легендарной картины «Форест Гамп» вновь берется за работу. На этот раз он будет работать над проектом «Арес». Подробностей о новом фильме пока почти нет, известно лишь, что это будет научная фантастика с элементами триллера, а разработкой займется Warner Bros.

Как сообщает издание Hollywoodreporter, по сюжету картины главным героем будет астронавт, который потерпел крушение где-то в африканской пустыне. Ему удается выжить и он делает все возможное, чтобы поскорее увидеть свою семью, но в процессе путешествия понимает, что за ним ведется охота, а его миссия была частью глобального заговора.

Сценаристом «Ареса» стала Женева Робертсон-Дворет, именно она работала над созданием «Капитана Марвел». Эксперты надеются, что новая картина станет глотком свежзего воздуха после последней работы Земекиса под названием «Удивительный мир Марвена». Не знаете такого фильма? Неудивительно, ведь критики разнесли его в пух и прах, а его создание обошлось студии Universal в $60 млн убытков.