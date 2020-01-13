КИНО

Ди Каприо против Феникса: названы номинанты на «Оскар-2020»

Скарлетт Йоханссон претендует сразу на две статуэтки.

Ди Каприо против Феникса: названы номинанты на «Оскар-2020»
Премия «Оскар-2020» пройдет 9 февраля. Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com

13 января Американская киноакадемия назвала номинантов на 92-ую премию «Оскар». Сама церемония пройдет 9 февраля в Голливуде, а пока стало точно известно, кто в 2020 году поборется за самую престижную статуэтку в мире кино. Критики уже успели сделать немало прогнозов, но вот он конечный список звездных претендентов.

Лучший фильм:

«Ford против Ferrari»;

«Ирландец»;

«Кролик Джоджо»;

«Джокер»;

«Маленькие женщины»;

«Брачная история»;

«1917»;

«Однажды в… Голливуде»;

«Паразиты».

Лучший актер:

Антонио Бандерас — «Боль и слава»;

Леонардо Ди Каприо — «Однажды в… Голливуде»;

Адам Драйвер — «Брачная история»;

Хоакин Феникс — «Джокер»;

Джонатан Прайс — «Два Папы».

Лучшая актриса:

Синтиа Эриво — «Гарриет»;

Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»;

Сирша Ронан — «Маленькие женщины»;

Шарлиз Терон­ — «Скандал»;

Рене Зеллвегер — «Джуди».

Актеры второго плана:

Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»;

Энтони Хопкинс — «Два Папы»;

Аль Пачино — «Ирландец»;

Джо Пеши — «Ирландец»;

Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде».

Актрисы второго плана:

Кэти Бэйтс — «Дело Ричарда Джуэлла»;

Лора Дерн — «Брачная история»;

Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»;

Флоренс Пью — «Маленькие женщины»;

Марго Робби — «Скандал».

Добавим, что за звание лучшего режиссера поборются Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде») и кореец Пон Чжун Хо («Паразиты»).

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Ди Каприо против Феникса: названы номинанты на «Оскар-2020»
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