Ди Каприо против Феникса: названы номинанты на «Оскар-2020»

13 января Американская киноакадемия назвала номинантов на 92-ую премию «Оскар». Сама церемония пройдет 9 февраля в Голливуде, а пока стало точно известно, кто в 2020 году поборется за самую престижную статуэтку в мире кино. Критики уже успели сделать немало прогнозов, но вот он конечный список звездных претендентов.
Лучший фильм:
«Ford против Ferrari»;
«Ирландец»;
«Кролик Джоджо»;
«Джокер»;
«Маленькие женщины»;
«Брачная история»;
«1917»;
«Однажды в… Голливуде»;
«Паразиты».
Лучший актер:
Антонио Бандерас — «Боль и слава»;
Леонардо Ди Каприо — «Однажды в… Голливуде»;
Адам Драйвер — «Брачная история»;
Хоакин Феникс — «Джокер»;
Джонатан Прайс — «Два Папы».
Лучшая актриса:
Синтиа Эриво — «Гарриет»;
Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»;
Сирша Ронан — «Маленькие женщины»;
Шарлиз Терон — «Скандал»;
Рене Зеллвегер — «Джуди».
Актеры второго плана:
Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»;
Энтони Хопкинс — «Два Папы»;
Аль Пачино — «Ирландец»;
Джо Пеши — «Ирландец»;
Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде».
Актрисы второго плана:
Кэти Бэйтс — «Дело Ричарда Джуэлла»;
Лора Дерн — «Брачная история»;
Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»;
Флоренс Пью — «Маленькие женщины»;
Марго Робби — «Скандал».
Добавим, что за звание лучшего режиссера поборются Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде») и кореец Пон Чжун Хо («Паразиты»).