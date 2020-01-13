КИНО

Тарантино взял главный приз от американского «Выбора критиков»

«Однажды в…Голливуде» названа лучшей картиной ушедшего 2019 года.

Тарантино взял главный приз от американского «Выбора критиков»
Квентин Тарантино, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо/Фото: https://www.instagram.com/p/B0P-rFvC5xc/

Квентин Тарантино завоевал главную награду американской ассоциации кинокритиков. Торжественное награждение победителей состоялось 12 января в Санта-Монике. Церемония была организована в 25-й раз. Крупное событие по традиции началось с красной дорожки, на которой многие знаменитости с мировым именем продемонстрировали себя во всей красе.

Чуть позже организаторы приступили к главному – подведению итогов. Так, Квентин Тарантино обошел своего главного конкурента за награду – Мартина Скорсезе, и был награжден в категории «Лучший фильм» за работу над комедией «Однажды в… Голливуде», гласит официальный Twitter мероприятия. Кроме того, та же картина была отмечена за оригинальный сценарий и отличную работу постановщика.

Лучшими режиссерами по итогам 2019 года были названы сразу два культурных деятеля – британец Сэм Мендес за работу «1917» и кореец Пон Чжун Хо за «Паразитов». Хоакина Феникса по достоинству оценили за роль Джокера в одноименном фильме, а Брэд Питт получил награду за лучшую роль второго плана в картине Тарантино. Лучшим же актерским составом была признана команда Скорсезе в «Ирландце».

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«Однажды в... Голливуде»Брэд ПиттВыбор критиковирландецКвентин ТарантиноЛеонардо Ди КаприоМартин Скорсезе
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Тарантино взял главный приз от американского «Выбора критиков»
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