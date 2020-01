Тарантино взял главный приз от американского «Выбора критиков»

Квентин Тарантино завоевал главную награду американской ассоциации кинокритиков. Торжественное награждение победителей состоялось 12 января в Санта-Монике. Церемония была организована в 25-й раз. Крупное событие по традиции началось с красной дорожки, на которой многие знаменитости с мировым именем продемонстрировали себя во всей красе.

Чуть позже организаторы приступили к главному – подведению итогов. Так, Квентин Тарантино обошел своего главного конкурента за награду – Мартина Скорсезе, и был награжден в категории «Лучший фильм» за работу над комедией «Однажды в… Голливуде», гласит официальный Twitter мероприятия. Кроме того, та же картина была отмечена за оригинальный сценарий и отличную работу постановщика.

The #CriticsChoice Award for Best Picture goes to @OnceInHollywood. #onceuponatimeinhollywood pic.twitter.com/Mu4jJ426zX

— Critics' Choice (@CriticsChoice) January 13, 2020