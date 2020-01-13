Тарантино взял главный приз от американского «Выбора критиков»

Квентин Тарантино завоевал главную награду американской ассоциации кинокритиков. Торжественное награждение победителей состоялось 12 января в Санта-Монике. Церемония была организована в 25-й раз. Крупное событие по традиции началось с красной дорожки, на которой многие знаменитости с мировым именем продемонстрировали себя во всей красе.

Чуть позже организаторы приступили к главному – подведению итогов. Так, Квентин Тарантино обошел своего главного конкурента за награду – Мартина Скорсезе, и был награжден в категории «Лучший фильм» за работу над комедией «Однажды в… Голливуде», гласит официальный Twitter мероприятия. Кроме того, та же картина была отмечена за оригинальный сценарий и отличную работу постановщика.

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Лучшими режиссерами по итогам 2019 года были названы сразу два культурных деятеля – британец Сэм Мендес за работу «1917» и кореец Пон Чжун Хо за «Паразитов». Хоакина Феникса по достоинству оценили за роль Джокера в одноименном фильме, а Брэд Питт получил награду за лучшую роль второго плана в картине Тарантино. Лучшим же актерским составом была признана команда Скорсезе в «Ирландце».