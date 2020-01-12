КИНО

Брэд Питт и Эдвард Нортон были под наркотиками на премьере «Бойцовского клуба»

Как рассказал актер, все происходило на Венецианском кинофестивале в 1999 году.

Брэд Питт и Эдвард Нортон были под наркотиками на премьере «Бойцовского клуба»
Бред Питт. Фото: Hubert Boesl/dpa

Для подкаста WTF Брэд Питт рассказал интересную историю из далеких девяностых, в которой также оказался замешан актер Эдвард Нортон. По словам Питта, он вместе с товарищем пришел на премьеру фильма «Бойцовский клуб» в 1999 году в состоянии наркотического опьянения. Как рассказал актер, ему вместе с Эдвардом Нортоном эта идея показалась забавной, в итоге друзья хохотали на протяжении всего просмотра, в отличии от всего остального зрительского зала.

Актеры пришли в зал и заняли свои VIP-места на балконе, рядом с организаторами фестиваля. Но после начала показа все изменилось, когда зал не смеялся над шутками в фильме, это делали Нортон с Питтом, причем очень громко. Их веселье встречала гробовая тишина зрительского зала. Во время показа некоторым зрителям настолько не понравился фильм, что они буквально вставали со своих мест и уходили из зала, эти моменты раззадоривали друзей еще больше и они смеялись без конца.

Как признался Питт, сейчас этот номер он повторять ни в коем случае не стал бы.

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Тэги:

«Бойцовский клуб»Бред ПиттЭдвард Нортон
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Брэд Питт и Эдвард Нортон были под наркотиками на премьере «Бойцовского клуба»
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