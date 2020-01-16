«Проклятие», «(НЕ)идеальный мужчина» и другие: что посмотреть в кинотеатрах с 16 января

«Маяк» (оригинальное название — The Lighthouse), 2019, США, триллер

Режиссер: Роберт Эггерс. В ролях: Роберт Паттинсон, Уиллем Дефо, Валерия Караман.

Поработать смотрителем маяка — верный способ свихнуться, особенно когда рядом с тобой старший товарищ, имеющий, помимо скверного характера, привычку каждый вечер устраивать что-то вроде стриптиза.

Ветерана-стриптизера играет Уиллем Дефо, его молодого напарника — Роберт Паттинсон, после «Сумерек» продолжающий хвататься за любые нестандартные роли.

В данном случае его герою не позавидуешь: и работка не из легких, и коллеги не ахти — неудивительно, что парня начинают мучить кошмары вперемешку с эротическими снами. События «Маяка», являющегося вольной интерпретацией одноименной незаконченной новеллы Эдгара По, разворачиваются в позапрошлом веке, а ретроэффект усиливает черно-белая пленка и квадратный, почти как в старых телевизорах, формат изображения.

«Проклятие» (оригинальное название — The Grudge), 2020, США, ужасы

Режиссер: Николас Песке. В ролях: Андреа Райзборо, Демиан Бишир, Джон Чо, Бетти Гилпин и др.

Большинство россиян мечтает обзавестись собственным жильем, не задумываясь о том, что жилье это может оказаться весьма опасным.

А вот фанаты хоррор-саги «Проклятие» знают об этом не понаслышке — не зря в нулевых они так внимательно следили за историей о доме, в который лучше не заходить. Кстати, история эта была ремейком японского ужастика, а новый фильм станет, в свою очередь, перезагрузкой ремейка. Картина должна помочь наконец разобраться, кто, кого и на каком этапе проклял.

«(НЕ)идеальный мужчина», 2020, Россия, комедия

Режиссер: Марюс Вайсберг. В ролях: Егор Крид, Юлия Александрова, Роман Курцын и др.

В этой незатейливой комедии властелин девичьих сердец Егор Крид появляется в роли робота, которого любая дама может приобрести для собственных интимных нужд. О том, что Крид — поп-звезда, нам давно известно, а то, что он актер, — новогодний сюрприз, ну а если парень еще и робот… Хотя, пожалуй, многие давно это подозревали.