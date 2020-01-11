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Режиссер «Доктора Стрэнджа» отказался участвовать в съемках сиквела

Работу над второй частью ленты о супергерое съемочная команда планировала начать в мае.

Режиссер «Доктора Стрэнджа» отказался участвовать в съемках сиквела
Бенедикт Камбэрбетч в роли доктора Стренджа/Фото: https://www.instagram.com/p/B6ZigDclfav/

Режиссер «Доктора Стрэнджа» Скотт Дерриксон отказался участвовать в съемках сиквела про супергероя. О том, что он выходит из рабочей команды, сам Дерриксон сообщил у себя в Twitter. Скотт заявил, что причиной его отказа от дальнейшей работы стал конфликт с Marvel – возник он на почве «творческих разногласий».

«Мы с Marvel приняли обоюдное решение расстаться. Я благодарен за наше сотрудничество и в любом случае остаюсь исполнительным продюсером новой ленты», — заверил он.

Кто станет новым режиссером, пока неизвестно. Определиться с кандидатурой съемочной группе предстоит как можно быстрее, поскольку начать работу над новой частью планировалось в мае. Главную роль, как и прежде, исполнит Бенедикт Камбербэтч. Партию ему составит Элизабет Олсен.

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Тэги:

MarvelБенедикт КамбербэтчДоктор Стрэнджсиквелсъемки
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Режиссер «Доктора Стрэнджа» отказался участвовать в съемках сиквела
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