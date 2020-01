Режиссер «Доктора Стрэнджа» отказался участвовать в съемках сиквела

Режиссер «Доктора Стрэнджа» Скотт Дерриксон отказался участвовать в съемках сиквела про супергероя. О том, что он выходит из рабочей команды, сам Дерриксон сообщил у себя в Twitter. Скотт заявил, что причиной его отказа от дальнейшей работы стал конфликт с Marvel – возник он на почве «творческих разногласий».

«Мы с Marvel приняли обоюдное решение расстаться. Я благодарен за наше сотрудничество и в любом случае остаюсь исполнительным продюсером новой ленты», — заверил он.

Marvel and I have mutually agreed to part ways on Doctor Strange: In the Multiverse of Madness due to creative differences. I am thankful for our collaboration and will remain on as EP.

— N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) January 10, 2020