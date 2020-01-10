КИНО

Назло рекордам: «Холоп» собрал в кинотеатрах 2 миллиарда рублей

Данная картина — третья среди всех российских проектов в истории новейшего кинопроката, которая смогла добраться до этой цифры.

Назло рекордам: «Холоп» собрал в кинотеатрах 2 миллиарда рублей
Холоп. Фото: Central Partnership

Кто бы мог предположить, но российская комедия «Холоп» продолжает бить все рекорды! Картина режиссера Клима Шипенко собрала уже более двух миллиардов рублей кассовых сборов, судя по данным портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Это третий по счету российский фильм, которому удалось добраться до таких высот. Первой кинокартиной, достигшей отметки в 2,9 млрд рублей, стала «Движение вверх», а второй фильм, пересекший планку в 2,2 млрд рублей, стал «Т-34». Прокат «Холопа» продолжается, так что возможно, комедия сумеет завоевать первое место и собрать целых три миллиарда, но это не точно.

Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич и Александр Самойленко.

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Тэги:

кассовые сборыкинокомедияНовости googleНовости киноФильм "Холоп"
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Назло рекордам: «Холоп» собрал в кинотеатрах 2 миллиарда рублей
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