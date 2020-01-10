Британскую киноакадемию обвинили в расизме

В мире кино набирает обороты скандал вокруг престижной британской премии BAFTA. В начале года были подведены очередные ее итоги, и все победители оказались светлокожими. В толерантном западном обществе начались недовольные высказывания, что результаты конкурса попахивают расизмом.

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Как сообщает издание Newsweek, статуэтки получат Хоакин Феникс, Тарон Эгертон, Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоханссон, Марго Робби, Том Хэнкс и Брэд Питт. После этого в Twitter практически сразу появился хештэг #BaftasSoWhite. Под ним пользователи социальной сети сокрушаются о том, что цветным актерам в британской киноиндустрии не нашлось достойного места. Пресса не осталась в стороне от этих возмущений, и в итоге волна негатива заставила Британскую академию кино и телевизионных искусств пересмотреть свою систему голосования.

Как передает киноиздание Variety, внутри структуры будет проведена полная и тщательная оценка того, как выбирались победители. Глава кинокомитета BAFTA Марк Самуэльсон пообещал, что будут услышаны все стороны и внесены необходимые изменения. К гадалке не ходи, в 2021 году палитра актеров-победителей будет куда «цветастее».