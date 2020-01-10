Критики недовольны новым фильмом Кристен Стюарт

Похоже, что у актрисы Кристен Стюарт не все в порядке в мире кино. Сначала провалилась в прокате картина «Ангелы Чарли», в которой она исполнила одну из главных ролей, а вот теперь критикам не понравился фильм «Под водой», в котором артистка тоже исполнила главную роль.

Стоит заметить, что ругают как раз не актрису, с ней все в порядке. Люди недовольны самим фильмом и пишут в своих рецензиях, что смотреть в картине и не на что, кроме как на Стюарт. В данный момент на ресурсе Metacritic средняя оценка картины равняется 49 баллам из 100 возможных.

Эксперты отмечают, что фильму мешают условности жанра, вроде сомнительных мотивов персонажей. Кто-то заметил, что у фильма хороший продакшн и отличная ведущая актриса, но он теряется в попытках разобраться, какую историю нужно рассказать.

Так что в результате картина просто забывает наладить взаимосвязь со зрителями. Вишенкой на торте можно считать отзыв критика из Variety, который пишет, что картина построена на вершине драматической пустоты и просто скучна.