КИНО

Критики недовольны новым фильмом Кристен Стюарт

Это уже вторая провальная картина, в которой актриса исполняет главную роль.

Критики недовольны новым фильмом Кристен Стюарт
Кристен Стюарт. Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

Похоже, что у актрисы Кристен Стюарт не все в порядке в мире кино. Сначала провалилась в прокате картина «Ангелы Чарли», в которой она исполнила одну из главных ролей, а вот теперь критикам не понравился фильм «Под водой», в котором артистка тоже исполнила главную роль.

Стоит заметить, что ругают как раз не актрису, с ней все в порядке. Люди недовольны самим фильмом и пишут в своих рецензиях, что смотреть в картине и не на что, кроме как на Стюарт. В данный момент на ресурсе Metacritic средняя оценка картины равняется 49 баллам из 100 возможных.

Эксперты отмечают, что фильму мешают условности жанра, вроде сомнительных мотивов персонажей. Кто-то заметил, что у фильма хороший продакшн и отличная ведущая актриса, но он теряется в попытках разобраться, какую историю нужно рассказать.

Так что в результате картина просто забывает наладить взаимосвязь со зрителями. Вишенкой на торте можно считать отзыв критика из Variety, который пишет, что картина построена на вершине драматической пустоты и просто скучна.

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Тэги:

«Под водой»кинокритикиКристен СтюартНовости googleфильм
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Критики недовольны новым фильмом Кристен Стюарт
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