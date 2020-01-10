КИНО

«Есть в России хорошее кино»: исполнивший роль Татарчонка Гаспарян оценил «Холопа»

Актер выразил мысль, что после выхода фильма на экраны можно с уверенностью говорить о возрождении русской комедии.

«Есть в России хорошее кино»: исполнивший роль Татарчонка Гаспарян оценил «Холопа»
актер Игорь Гаспарян. Фото: globallookpress

Сыгравший роль Татарчонка в нашумевшей ленте «Холоп» Игорь Гаспарян заявил, что с уверенностью можно говорить о возрождении российской комедии. Этот факт подтверждается статистикой – все друзья Гаспаряна в качестве ленты для просмотра выбирают именно этот жанр, к тому же, в последние две недели в кинотеатрах совсем нет билетов, что опять же свидетельствует о востребованности конкретного фильма в целом и жанра в частности.

«У нас есть в России хорошее кино, которое снимается для людей. Очень много комментариев сейчас. Конечно, я не могу сказать, что это Гайдай, но проект действительно достойный, и это факт», — объяснил Гаспарян в эфире радио «Комсомольская правда».

Что касается его самого, то актер не выделяет для себя фильмы производства конкретной страны. Гаспарян предпочитает чередовать и зарубежное, и российское кино, а значит, имеет возможность сравнить.

Сам Игорь признался, что из последнего просмотренного американского он вряд ли что-то сможет приравнять к «Холопу», потому что на сегодняшний день в принципе проблематично найти нечто равнозначную альтернативу.

«Возможно, я мало смотрел. Но наша комедия – действительно достойная и хорошая», — резюмировал он.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Игорь ГаспарянкиноХолоп
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Есть в России хорошее кино»: исполнивший роль Татарчонка Гаспарян оценил «Холопа»
Интересно?
Поделись с друзьями: