«Есть в России хорошее кино»: исполнивший роль Татарчонка Гаспарян оценил «Холопа»

Актер выразил мысль, что после выхода фильма на экраны можно с уверенностью говорить о возрождении русской комедии.

Сыгравший роль Татарчонка в нашумевшей ленте «Холоп» Игорь Гаспарян заявил, что с уверенностью можно говорить о возрождении российской комедии. Этот факт подтверждается статистикой – все друзья Гаспаряна в качестве ленты для просмотра выбирают именно этот жанр, к тому же, в последние две недели в кинотеатрах совсем нет билетов, что опять же свидетельствует о востребованности конкретного фильма в целом и жанра в частности.

«У нас есть в России хорошее кино, которое снимается для людей. Очень много комментариев сейчас. Конечно, я не могу сказать, что это Гайдай, но проект действительно достойный, и это факт», — объяснил Гаспарян в эфире радио «Комсомольская правда».

Что касается его самого, то актер не выделяет для себя фильмы производства конкретной страны. Гаспарян предпочитает чередовать и зарубежное, и российское кино, а значит, имеет возможность сравнить.

Сам Игорь признался, что из последнего просмотренного американского он вряд ли что-то сможет приравнять к «Холопу», потому что на сегодняшний день в принципе проблематично найти нечто равнозначную альтернативу.

«Возможно, я мало смотрел. Но наша комедия – действительно достойная и хорошая», — резюмировал он.