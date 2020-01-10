Сценарист «Холопа» рассказал о причинах рекордных сборов фильма

Антон Морозенко признался, что верил в результат своей работы, но все равно удивлен большой востребованности картины.

Сценарист комедии «Холоп» Антон Морозенко рассказал о причинах рекордных сборов фильма.

В беседе с журналистами Морозенко отметил, что верил в результат своей деятельности, но для него все равно стала большим сюрпризом востребованность картины. Сценарист отметил, что зритель соскучился по смешному, доброму, хорошему, веселому, заразительному кино.

«Там нет пошлостей запредельных, туалетного, сортирного юмора. Нам удалось избежать этих вещей, и народ проголосовал рублем, я так думаю», — заявил он в разговоре с радио «Комсомольская правда».

Морозенко также попросил не сравнивать его продукт с не менее популярными «Елками». Он подчеркнул, что разница между фильмами абсолютно очевидна, ведь «Холоп» сумел продемонстрировать «внятную историю».

«Простите, но за уровень шуток я буду сражаться, даже если это нужно будет делать по телефону. Люди говорят на нормальном русском языке. К тому же, идея вынашивалась 6 лет, сценарий писался 3 года, переписывался 16 раз, и не зря. Черновик отлеживался по три-четыре месяца, мы видели какие-то огрехи, переписывали его. Я считаю, это закономерный результат», — подчеркнул Морозенко.