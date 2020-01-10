«Там нет Петрова и Бурунова! Всеееее сюдааааа!»: за что россияне хвалят «Холопа», а за что ругают

Честно говоря, мало, кто верил, что обыкновенная с виду российская комедия «Холоп» соберет за несколько дней в кинотеатрах почти два миллиарда рублей (1,9, если быть точными)!

Таким образом, фильм возглавил российский прокат в новогодние праздники, обойдя главного фаворита «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2».

А ведь сюжет незамысловатый: бесперспективный мажор Гриша надоедает своему богатому отцу, и тот решает его проучить. После того, как сынок разбивает очередной шикарный автомобиль, олигарх придумывает уникальный проект: он создает в обычной заброшенной деревне атмосферу XIX века и отправляет Гришу «в прошлое».

Задумывалось, что крестьян будут играть профессиональные актеры, которые помогут мажору все осознать и исправиться. Но в итоге все идет не по плану…

Наболело, вот и зацепило

Мы решили посмотреть, почему людям так понравился этот фильм. И вот что пишут о картине на просторах Интернета.

Serg357: «Есть невероятное множество фильмов про попаданцев в других временах, реальностях, телах, которые исправились и стали хорошими. Но практически все они либо фантастические, либо психоделические. Здесь же свежая идея: в «Холопе» в некотором смысле затрагиваются определённые проблемы общества — проблемы образования, вседозволенность власть имущих. Наболело, вот и зацепило».

Marraanti: «Вопрос, который не покидал меня еще на стадии трейлера. При условии практически всемогущности отца, главного героя, он почему-то — полная «тряпка» в отношении со своим сыном. Хотя, казалось бы, чего сложного заблокировать карты сына и приставить к нему охранников, следящих за тем, чтобы он ничего не натворил. Сюжет фильма, конечно, интересный, но почему отец не пришел к более простым методам – непонятно».

olya-v-ogorode: «Не понравился фильм. Сценаристы уверены, что крепостничество — именно та тема, в антураже которой можно повеселиться. Если бы подобную околесицу снимали за границей, наши ура-патриоты тут же заметили бы косяк: сынишку олигарха отправляют в крепостной 1860 год и априори фильм не может называться «Холоп», раз в 1723 году институт холопства был отменен Петром I. Но сценаристам лучше придумать тупого главного героя, чтобы перевести все стрелки на него, какая разница — мешай татаро-армяно-монгольское иго с XIX веком».

Stella2000: «Мораль сей басни такова, что для мажоров не спектакли надо разыгрывать, а воспитывать их с детства соответствующим образом. Не баловать телефонами, машинами и другими радостями жизни. Дети должны понимать, как зарабатываются деньги. Тогда и не придется отмазывать своих мальчиков от армии, тем более таких, которым она будет только на пользу».

Asvool: «Фильм с глубоким смыслом, при этом легкий. Но я скажу просто: ребятааааа, там нет Петрова и Бурунова! Всеееее сюдааааа!»

А вы уже посмотрели фильм «Холоп»? Обсудим?