Гиена и опасные женщины: в Сети появился финальный трейлер «Хищных птиц»

В интернете появился второй и он же финальный трейлер новой экранизации комиксов от DC — «Хищные птицы». Очередная картина исключительно с женщинами в главных ролях выйдет на экраны кинотеатров уже 6 февраля. В роли девушек, у которых не все в порядке с личной жизнью, а иногда и с законом, выступят Марго Робби, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес и Элла Джей Баско, а антагонистом станет Юэн Макгрегор, исполнивший роль Черной маски.

Совсем недавно Марго Робби шокировала своих поклонников на шоу Джимми Киммела, когда внезапно заявила, что никогда не смотрела фильмы «Звездные войны». По словам звезды, в актуальное время ей это сделать не удалось, а сейчас уже и не хочется. Робби заметила, что подобный факт по-настоящему удивляет и шокирует некоторых ее фанатов, а ее мужа это просто бесит.