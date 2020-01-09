КИНО

Больше ремейков: Universal Pictures планирует перевыпустить «Челюсти»

Фильм про кровожадную акулу совсем скоро вновь будет пугать зрителей с экранов кинотеатров.

Больше ремейков: Universal Pictures планирует перевыпустить «Челюсти»
Стивен Спилберг. Фото: Patrick Fallon/ZUMAPRESS.com

Эпоха ремейков продолжается, в последнее время в кинобизнесе настоящий застой идей и вместо того, чтобы придумать что-то гениальное и новое, студии предпочитают играть на ностальгии и переснимать классические картины на новый лад. Как сообщает издание We got this covered, совсем скоро зрители могут увидеть еще один такой фильм, ведь киностудия Universal Pictures готовится к съемкам ремейка триллера Стивена Спилберга «Челюсти».

Фильм был снят по роману Питера Бенчли в далеком 1975 году, по сюжету, кровожадная акула нападает на отдыхающих на островном курорте людей. Казалось бы, сюжет избит донельзя, но тогда он был новинкой.

Ремейк не был бы полным без ненужных нововведений, которых не было в оригинальной картине, например, новые герои. Предположительно, сам Стивен Спилберг станет продюсером новых «Челюстей», а режиссером станет Андрес Мускетти, создатель экранизации ужастика «Оно».

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Больше ремейков: Universal Pictures планирует перевыпустить «Челюсти»
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