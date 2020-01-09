Дочь Кэрри Фишер сыграла принцессу Лею в «Скайуокер. Восход»

В интервью изданию YahooПатрик Табач, отвечающий за спецэффекты в картине «Скайуокер. Восход», рассказал о создании сцены флешбэка с молодыми персонажами Люком и Леей Скайуокер в новых «Звездных войнах». Мужчина раскрыл неожиданный секрет, если актер Марк Хэмилл отлично сыграл молодого Люка, то с ролью принцессы Леи была проблема, ведь актриса Кэрри Фишер умерла. Решение нашлось неожиданное, ее место заняла ее же дочь, Билли Лурд.

По словам членов съемочной группы, было очень эмоционально видеть девушку в этой неожиданной роли. Да и кто бы мог лучше сыграть свою мать, как не родная дочь. В итоге все прошло хорошо и сцена получилась отличной, только на общее впечатление от картины она не повлияла, зрители все так же остались не очень довольны последним фильмом космической саги.