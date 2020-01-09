КИНО

Новый фильм Адама Сэндлера «Неогранённые драгоценности» выйдет на Netflix

Критики уже называют картину одной из лучших работ актера.

Новый фильм Адама Сэндлера «Неогранённые драгоценности» выйдет на Netflix
Адам Сэндлер. Фото: А24

Перед самым началом нового года в Америке стартовал прокат новой картины «Неограненные драгоценности» с Адамом Сэндлером в главной роли. На первой неделе фильм собрал целых 18 миллионов долларов, так что картина показала лучший старт в истории для студии А24.

Картину создали братья Сафди, в ней рассказывается о владельце ювелирного магазина Говарде Ратнере (Адам Сэндлер), которому необходимо как можно быстрее погасить карточные долги. Фильм был показан на кинофестивале в Торонто и получил высокие оценки зарубежной прессы, а исполнителя главной роли даже номинировали на звание лучшего актера за роль в этой картине.

По последней информации, в России фильм «Неограненные драгоценности» выйдет на Netflix 31 января.

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«Неогранённые драгоценности»NetflixАдам СэндлерНовости googleНовости кино
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Новый фильм Адама Сэндлера «Неогранённые драгоценности» выйдет на Netflix
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