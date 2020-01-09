Новый фильм Адама Сэндлера «Неогранённые драгоценности» выйдет на Netflix

Критики уже называют картину одной из лучших работ актера.

Перед самым началом нового года в Америке стартовал прокат новой картины «Неограненные драгоценности» с Адамом Сэндлером в главной роли. На первой неделе фильм собрал целых 18 миллионов долларов, так что картина показала лучший старт в истории для студии А24.

Картину создали братья Сафди, в ней рассказывается о владельце ювелирного магазина Говарде Ратнере (Адам Сэндлер), которому необходимо как можно быстрее погасить карточные долги. Фильм был показан на кинофестивале в Торонто и получил высокие оценки зарубежной прессы, а исполнителя главной роли даже номинировали на звание лучшего актера за роль в этой картине.

По последней информации, в России фильм «Неограненные драгоценности» выйдет на Netflix 31 января.