В Сети появились первые изображения к фильму «Аватар 2»

Поклонники «Аватара» уже десять лет ждут вторую часть фильма. В минувшем году режиссер Джеймс Кэмерон признался, что сомневался в необходимости съемок продолжения, но кассовый успех финальных «Мстителей», которые подвинули его картину с позиции самого успешного фильма всех времен, он был вдохновлен и принялся за работу с новой силой.

И вот недавно фанатам первого фильма удалось мельком увидеть, что же их ждет в продолжении. На автомобильной выставке CES 2020 вместе с рекламой нового концептуального Mercedes-Benz, вдохновленного «Аватаром», показали арты из второй части (ближе к концу видео).

Судя по ним, действие фильма будет происходить на той же планете Пандора с ее тропическими пейзажами, однако в кадре станет больше воды. Возможно даже героев ждет морское приключение.

Напомним, на данный момент известно, что выход «Аватара 2» перенесен на декабрь 2021 года, а после него выйдут еще три части этой космической эпопеи.