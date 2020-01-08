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Музыку к новому «Бонду» напишет прославленный композитор

На счету специалиста саундтреки к «Гладиатору», «Началу» и ряду других известных картин.

Музыку к новому «Бонду» напишет прославленный композитор
Дэниэл Крейг в роли Джеймса Бонда/Фото: https://www.instagram.com/p/B62ncopIIxK/

Авторы нового «Бонда» озвучили фамилию композитора, который займется написанием музыки к очередной части фильма. Выяснилось, что ответственную задачу доверили уже прославленному специалисту – немцу Хансу Циммеру. Циммер прославился саундтреками к таким популярным картинам, как «Гладиатор», «Начало» и «Интерстеллар».

Variety отмечает, что на экраны 25 часть истории об агенте должна выйти 9 апреля, поэтому презентовать режиссерам музыку Циммер должен до середины февраля.

Доподлинно неизвестно, хватит ли немцу времени на реализацию всех задумок. Ранее писать музыку для Бонда доверили американцу Дэну Ромеру, но сотрудничество завершилось после того, как у музыкального специалиста возникли разногласия с продюсерской компанией.

Напомним, очередной фильм о Бонде получил название «Не время умирать». Эта часть стала первой за 58-летнюю историю фильма, в которой композитора заменили в постпродакшене.

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Тэги:

Джеймс БондДэниэл КрейгкомпозиторНе время умиратьХанс Циммер
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Музыку к новому «Бонду» напишет прославленный композитор
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