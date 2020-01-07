Поклонская призналась, что неправильно повела себя с «Матильдой»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что неправильно себя вела, когда критиковала фильм Алексея Учителя «Матильда», и сейчас уже не стала бы так поступать. Напомним, перед выходом картины некоторые православные активисты выступили против этого кино, потому как образ причисленного к лику святых российского царя, по их мнению, был опорочен. Бывший прокурор Крыма тогда встала на их сторону и попросила Генпрокуратуру проверить данное произведение. Поклонская даже требовала отозвать у картины прокатное удостоверение.

В интервью Радио «Комсомольская правда» Наталья Владимировна призналась, что говорила о фильме как прокурор, то есть сыпала обвинениями прямо в лоб, и вдобавок примешала в эту историю личные чувства, которые не стоило выносить на публику.

«Я не призывала тогда к сопротивлению, я говорила, что это в нарушение закона, потому что есть экспертизы, потому что бюджет государственный, потому что нужно проводить проверку в рамках уголовно-процессуального законодательства — и говорила это вслух», — прокомментировала депутат.

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После этой истории женщина поняла, что в политике не стоит действовать как прокурор, а нужно подходить к проблемам более творчески.