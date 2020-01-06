«Там творится безумие»: пожары в Австралии ставят под угрозу съемки нового «Тора»

Ужасные пожары, которые прямо сейчас бушуют в Австралии, угрожают не только жизням людей и животных. Съемки многих картин, которые планировалось проводить на живописном континенте, могут быть перенесены на неопределенный срок или вовсе отменены. В качестве живого примера можно привести фильм «Тор 4: Любовь и Гром».

В своем интервью изданию Variety новозеландский режиссер и актер Тайка Вайтити рассказал, что уже в апреле он должен был приехать в Австралию на съемки нового фильма о супергерое Marvel, боге грома Торе, но пожары вполне могут поставить крест на этой затее и сорвать график выхода картины.

«Там творится какое-то безумие», — заявил Вайтити.

Как рассказал режиссер, о каких-то конкретных датах переноса говорить пока рано, но сложившуюся ситуацию он назвал хаосом, а это вряд ли можно считать хорошим знаком для фанатов картин от Marvel.