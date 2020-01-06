КИНО

Начались съемки нового «Бэтмена»

На этот раз роль супергероя в плаще исполнит Роберт Паттинсон.

Начались съемки нового «Бэтмена»
Бэтмен. Фото: TPG/ZUMAPRESS.com

Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.

О начале съемок стало известно благодаря актеру Джеффри Райту, который в своем официальном твиттере сообщил, что «прибыл в Готэм». Напомним, именно в этом вымышленном городе происходят события всех фильмов о Бэтмене. Режиссер картины Мэтт Ривз однако пока официальных заявлений о начале съемок не делал. Стоит отметить, что жители Лондона заметили на улицах города машины полиции с логотипами Готэма.

Премьера картины запланирована на 25 июня 2021 года.

Главные роли в картине исполнят Роберт Паттинсон (Бэтмен), Зои Кравиц (Женщина-Кошка), Джеффри Райт (комиссар Джеймс Гордон) и Энди Серкис (Альфред). Каст злодеев пока держится в секрете.

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БэтменМэтт Ривзсъемкифильм
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Начались съемки нового «Бэтмена»
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