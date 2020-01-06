Мультфильм «Холодное сердце-2» стал самым кассовым в истории

Картина уже собрала 1,3 миллиарда долларов и эта цифра продолжает расти.

Фанаты мультфильмов от студии Disney могут ликовать: картина «Холодное Сердце 2» официально стала самым кассовым мультфильмом в истории мирового кинематографа. На текущий момент проект уже собрал в кинотеатрах по всему миру более 1,3 миллиардов долларов и эта цифра продолжает расти.

Вряд ли в ближайшее время рекорд будет побит, а история о приключениях принцессы Эльзы продолжает захватывать умы как детей, так и взрослых. По сюжету второй части мультфильма знакомые зрителям герои должны будут покинуть королевство Эренделл и отправиться еще дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

Стоит отметить, что первый тизер «Холодного Сердца 2» набрал за сутки 116,4 миллиона просмотров и установил рекорд для тизера анимационного фильма.

Российские картины стараются не отставать от Голливудских блокбастеров, например «Холоп» собрал в российском прокате уже 1.3 миллиарда рублей, а «Вторжение» режиссера Федора Бондарчука пока держится на отметке в 480 миллионов.