КИНО

Детектив «Достать ножи» получит продолжение

Компания Lionsgate одобрила производство сиквела.

Детектив «Достать ножи» получит продолжение
Достать Ножи. Фото: Lionsgate/ZUMAPRESS.com

Райан Джонсон, режиссер довольно успешной детективной комедии с элементами черного юмора «Достать ножи», во время своего интервью изданию The Hollywood Reporter сообщил, что кинокомпания Lionsgate уже одобрила разработку сиквела и он готов приступить к его созданию в ближайшее время.

Сюжет второй картины вряд ли коснется уже знакомых зрителям героев, ведь история первого фильма вполне завершена, так что продолжение расскажет что-то новое об эксцентричном детективе Бенуа Бланке, роль которого бесподобно исполнил Дэниэл Крэйг. Дата начала съемок пока неизвестна, предположительно — это конец 2020 года.

На столь быстрое позитивное решение о съемках продолжения сильно повлияли хорошие кассовые сборы: фильму удалось собрать в мировом прокате более 240 миллионов долларов при бюджете всего в 40 миллионов. Зрители по достоинству оценили звездный состав актеров, состоящий из Криса Эванса, Аны де Армас, Дэниэла Крейга, Дона Джонсона, Джейми Ли Кертис и других.

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Детектив «Достать ножи» получит продолжение
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