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«Прожженная Наденька»: Миро определила, с кем переспала героиня «Иронии судьбы»

По мнению известного блогера, за кадром в этой истории явно осталась постельная сцена.

«Прожженная Наденька»: Миро определила, с кем переспала героиня «Иронии судьбы»
«Ирония судьбы или С легким паром!». Фото: стоп-кадр из фильма.

Популярный блогер Лена Миро под Новый год отвлеклась от разбора грязного белья звезд и переключилась на киношных персонажей. В своем свежем посте она ответила на вопрос, который заботит многих поклонников культового советского фильма «Ирония судьбы или С легким паром!»: был ли секс у главной героини Нади и с кем. Конечно же, в приличном советском фильме постельную сцену не показали, но ничто не мешает зрителям домыслить представленные на экране события.

Миро с позиции своего женского опыта просчитала характер и намерения 35-летней питерской учительницы с неустойчивой личной жизнью и выдала свой вердикт. Блогер считает, что героиня в постели очень даже хороша, так как за ней долго ухаживал женатый мужчина. Но к началу фильма у нее примерно год не было интима, поэтому вопрос с желанием близости стоял очень остро.

«Прожженная Наденька, которая 10 лет была любовницей женатого человека, явно разбирается в сексе. За личиной серенькой мышки скрывается 35-летний вулкан страстей», — пишет Лена.

С Ипполитом, по ее мнению, героиня Брыльски точно не спала, так как видела в нем потенциального жениха, а такому точно нельзя давать доступ к телу, пока под венец не отведет. А вот пьяный врач Женя — совсем другой вариант. Случайный мужчина, да еще с провалами в памяти, который появился в ее жизни всего на одну ночь, а затем должен исчезнуть. Миро уверена, что у этих двоих точно был быстрый секс ради удовольствия. Ипполит догадался о нем и начал творить ерунду, показанную в фильме. Он не просчитал мотивы Наденьки и, решив, что его предали, ушел навсегда. А героиня, поняв, что ее брак разрушен, отправилась в Москву — пытаться строить счастье с «проходимцем» Женей.

Согласны с выводами блогера? Или вы считаете, что в Советском Союзе секса не было?

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Андрей МягковБарбара БрыльскаИрония судьбы или С легким паромНовости googleНовости кинопостельная сценасекссоветское кино
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«Прожженная Наденька»: Миро определила, с кем переспала героиня «Иронии судьбы»
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