КИНО

Драконы и самоуправляемые авто: как в кино представляли 2020 год

Во многих фантастических картинах человечество уже должно быть на грани вымирания.

Драконы и самоуправляемые авто: как в кино представляли 2020 год
2020 гыд. Летающих машин еще не изобрели, а вот электромобили уже появились. Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON

Как известно, многие фильмы и сериалы заглядывают в будущие года и показывают зрителям грядущую жизнь. По данным некоторых из них, мы уже должны рассекать по небу на летающих автомобилях. Давайте посмотрим, как 2020 год ранее представляли в различных картинах. Такую подборку любезно собрал американский портал Yahoo.

В одном из эпизодов мультсериала «Симпсоны» показано, что в 2020 году по улице едет самоуправляемая машина от компании Apple, напоминающая яблоко. Мать нарисованного семейства Мардж при этом говорит: «Я реально думаю, что им стоило остановиться на компьютерах». Производитель смартфонов действительно сейчас разрабатывает умные автомобили, но вряд ли мы увидим подобное изобретение в новом году. Зато в 2021 анонсирован выпуск электромобиля в стиле киберпанк марки Tesla Cybertruck.

Apple Car
Apple Car в «Симпсонах». Фото: стоп-кадр из мультсериала.

В фильме «Власть огня» 2002 года было предсказано, что в наше время людей с планеты вытеснят драконы. Драконы у нас пока только в «Игре престолов». В боевике «Живая сталь» 2011-го борцов на ринге заменили роботы. Тоже мимо. Хабиб Нурмагомедов пока не даст пройти железякам. Согласно американскому сериалу «Последний человек на Земле», все человечество скоро погибнет от вируса. Этим нас уже не первый раз пугают.

Кстати, в культовом аниме «Акира» 1988 года в кадре ненадолго появляется вывеска, на которой говорится, что до Олимпиады в Токио 2020 осталось 147 дней. Как японцы это предвидели более 30 лет назад?

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Драконы и самоуправляемые авто: как в кино представляли 2020 год
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