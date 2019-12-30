КИНО

Под Новый год BadComedian порадовался за прекращение франшизы «Елки»

Правда, она закончилась еще год назад.

Под Новый год BadComedian порадовался за прекращение франшизы «Елки»
BadComedian считает первые фильмы «Елок» неплохими. Фото: instagram.com/evgenbad

Популярный видеоблогер BadComedian выпустил новогодний кинообзор и посвятил его фильму «Елки последние», который вышел год назад. Критик прошелся по сюжету, повторяющему предыдущие фильмы (в последней картине снова похищают Веру Брежневу, и снова одинокая девушка хочет помочь бедному старику) и бесконечному мельканию товарных знаков на экране. Евгений Баженов возмущен, что новогоднее настроение ассоциируется у создателей картины с руганью, травлей в Сети и попыткой суицида героя Дмитрия Нагиева.

Блогер спародировал в ролике режиссера картины Тимура Бекмамбетова, к которому пришли три призрака Рождества и заставили прекратить снимать эту франшизу. BadComedian радуется завершению «Елок», но ничего поистине финального в последнем фильме он не увидел. После такого «конца» ничего не мешает создателям снять еще парочку одинаковых частей, считает критик.

«В последний раз авторы прокрутили пережеванный сценарий прошлых частей и в последний раз показали свое мерзотное отношение к зрителям. Которых, конечно же, зазывали в кинотеатры речами про добро, теплоту и новогоднее настроение», — резюмировал Баженов.

В конце ролика он поздравляет зрителей с тем, что «Елки» больше не вернутся.

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Тэги:

"Ёлки последние"BadComedianБлогеры YouTubeЕвгений БаженовкинокритикикритикаНовости googleНовости кино
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Под Новый год BadComedian порадовался за прекращение франшизы «Елки»
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