Под Новый год BadComedian порадовался за прекращение франшизы «Елки»

Правда, она закончилась еще год назад.

Популярный видеоблогер BadComedian выпустил новогодний кинообзор и посвятил его фильму «Елки последние», который вышел год назад. Критик прошелся по сюжету, повторяющему предыдущие фильмы (в последней картине снова похищают Веру Брежневу, и снова одинокая девушка хочет помочь бедному старику) и бесконечному мельканию товарных знаков на экране. Евгений Баженов возмущен, что новогоднее настроение ассоциируется у создателей картины с руганью, травлей в Сети и попыткой суицида героя Дмитрия Нагиева.

Блогер спародировал в ролике режиссера картины Тимура Бекмамбетова, к которому пришли три призрака Рождества и заставили прекратить снимать эту франшизу. BadComedian радуется завершению «Елок», но ничего поистине финального в последнем фильме он не увидел. После такого «конца» ничего не мешает создателям снять еще парочку одинаковых частей, считает критик.

«В последний раз авторы прокрутили пережеванный сценарий прошлых частей и в последний раз показали свое мерзотное отношение к зрителям. Которых, конечно же, зазывали в кинотеатры речами про добро, теплоту и новогоднее настроение», — резюмировал Баженов.

В конце ролика он поздравляет зрителей с тем, что «Елки» больше не вернутся.