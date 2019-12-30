КИНО

Студия Universal может потерять до 100 миллионов долларов из-за провала «Кошек»

Эксперты считают, что картину не спасут даже новогодние каникулы.

Студия Universal может потерять до 100 миллионов долларов из-за провала «Кошек»
Мюзикл "Кошки". Фото: Universal Pictures

Мюзикл «Кошки» бесподобно смотрится в реальной жизни, но вот на экранах кинотеатров зрители увидели совсем не то, что ожидали. Пока жители России только ждут премьеры картины, весь остальной мир с сомнением идет в кино и выражает свое недовольство в соцсетях и на сайтах кинообрзоров. А главная проблема в том, что по словам экспертов изданий Variety и Deadline, студия Universal может потерять до 100 миллионов долларов из-за провала «Кошек» в прокате

С кассовыми сборами у новой картины пока что все очень плохо. За две недели фильм собрал всего 38 миллионов долларов, при этом бюджет картины составил 95 миллионов, а расходы на рекламу — еще около 100 миллионов. По прогнозам экспертов, в каникулы фильму удастся собрать не больше 30 миллионов долларов в Северной Америке.

Ранее студия Universal удалила «Кошек» из списка претендентов на «Оскар». После выхода в прокат критики обрушились на картину, называя ее странной и путанной, а спецэффекты — пугающими.

В российский прокат «Кошки» выходят 2 января 2020 года.

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Студия Universal может потерять до 100 миллионов долларов из-за провала «Кошек»
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