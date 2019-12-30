Барак Обама составил рейтинг лучших фильмов и сериалов 2019 года

Бывший президент США времени зря не теряет и вовсю просматривает киноновинки.

Бывший президент США Барак Обама выложил в свой официальный Instagram ставший уже традиционным рейтинг лучших фильмов, книг и сериалов уходящего года. Действительно, не все же кинокритикам рейтинги составлять.

В список лучших, по мнению бывшего первого лица Америки, попали такие картины, как «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Брачная история» Ноа Баумбака, «Паразиты» Пон Джун-хо, «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда, а также сериалы — второй сезон «Дряни» и «Хранители» от HBO. В подборку Обамы попали также не самые известные картины: китайская криминальная драма «Пепел — самый чистый белый», комедия «Образование» Оливии Уайлд и китайско-американское «Прощание» с Аквафиной.

Полный список лучших фильмов 2019 года, по мнению Барака Обамы, выглядит так: