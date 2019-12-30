КИНО

Барак Обама составил рейтинг лучших фильмов и сериалов 2019 года

Бывший президент США времени зря не теряет и вовсю просматривает киноновинки.

Барак Обама составил рейтинг лучших фильмов и сериалов 2019 года
Барак Обама. Фото: Ralf Mueller/imago stock&people

Бывший президент США Барак Обама выложил в свой официальный Instagram ставший уже традиционным рейтинг лучших фильмов, книг и сериалов уходящего года. Действительно, не все же кинокритикам рейтинги составлять.

В список лучших, по мнению бывшего первого лица Америки, попали такие картины, как «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Брачная история» Ноа Баумбака, «Паразиты» Пон Джун-хо, «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда, а также сериалы — второй сезон «Дряни» и «Хранители» от HBO. В подборку Обамы попали также не самые известные картины: китайская криминальная драма «Пепел — самый чистый белый», комедия «Образование» Оливии Уайлд и китайско-американское «Прощание» с Аквафиной.

Полный список лучших фильмов 2019 года, по мнению Барака Обамы, выглядит так:

  • «Американская фабрика»
  • «Изумительная благодать»
  • «Аполлон-11»
  • «Пепел — самый чистый белый»
  • «Атлантика»
  • «Перелетные птицы»
  • «Образование»
  • «Диана»
  • «Прощание»
  • «Ford против Ferrari»
  • «Ирландец»
  • «Просто помиловать»
  • «Последний черный в Сан-Франциско»
  • «Маленькие женщины»
  • «Брачная история»
  • «Паразиты»
  • «Сувенир»
  • «Транзит»
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Барак Обама составил рейтинг лучших фильмов и сериалов 2019 года
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