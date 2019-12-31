Звезда «Кошек» Дженнифер Хадсон: «Свою песню я пела 35 раз, потому что плакала»

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro актриса рассказала о том, как готовилась к роли кошки Гризабеллы, и как во время съемок «усыновила» двоих котят.

Всемирно известный мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» впервые был показан зрителю 11 мая 1981 года на сцене Нового лондонского театра. 12 сентября того же года в Чикаго появилась на свет темнокожая девочка — будущая актриса и певица Дженнифер Хадсон. Именно Дженнифер почти четыре десятилетия спустя суждено было получить роль в самой современной, высокотехнологичной, основанной на уникальной хореографии, экранизации мюзикла-ровесника.

В фильме «Кошки», режиссером которого стал Том Хупер, обладательнице «Оскара», «Золотого глобуса», двух премий «Грэмми» и множества других наград досталась роль гламурной кошки Гризабеллы. Она исполняет одну из самых известных песен мюзикла — «Memory».

Кроме Дженнифер в этом проекте приняли участие и другие именитые актеры. Это, к примеру, 85-летняя Джуди Денч, игравшая роль Гризабеллы в самой первой постановке «Кошек» в Лондоне и получившая в 1999 году «Оскар» за женскую роль второго плана в фильме «Влюбленный Шекспир». Это знаменитый Иэн Маккеллен — исполнитель роли Гэндальфа во «Властелине колец», дважды номинированный на «Оскар». Это такие звезды как Идрис Эльба, Джейсон Деруло, Тейлор Свифт, Джеймс Корден, Ребел Уилсон.

Впрочем, от всех предыдущих экранизаций «Кошек» фильм Хупера отличается не только обилием звезд, но еще и необыкновенной зрелищностью — благодаря современным технологиям, создатели фильма смогли превратить актеров в самых настоящих кошек — с кошачьими ушами, хвостами, характерными повадками. И, глядя на экран, невозможно поверить, что всё это не по-настоящему.

Увидеть фильм-мюзикл своими глазами российские зрители смогут уже в новогодние каникулы — он появится в кинотеатрах 2 января 2020 года. Для тех, кто еще сомневается, идти на фильм или нет, портал Teleprogramma.pro публикует официальный трейлер фильма «Кошки», а также эксклюзивное интервью Дженнифер Хадсон.

Не видела мюзикл, но знала свою песню

Любители кино обычно уверены в том, что если история уже была экранизирована, исполнители тщательно отсматривают все старые версии, чтобы почерпнуть в них что-то полезное для себя. Но с «Кошками» всё было иначе — режиссер сам просил актеров этого не делать, благодаря чему игра актеров в фильме была максимально оригинальной, а не повторяющей «хорошо забытое старое». Дженнифер призналась, что порой это было непросто.

— Во время съемок соответствующей сцены в фильме вам пришлось спеть «Memory» около 35 раз. Было ли это очень утомительно?

— Эмоционально — да. Они все время говорили: «Береги свой голос! Береги свой голос!» Но у меня был прекрасный голос. Это была та эмоциональная сторона, которая истощала. В какой-то момент я заснула на съемочной площадке. Я думаю, что это был кошачий сон! Я проснулась, а Том Хупер стоит надо мной и поет: «Memory…» (поет).

— Кстати, а вы были хорошо знакомы с этой песней?

— Да. Я думаю, что это песня, которая знакома каждому. Когда Том пришел ко мне поговорить об этой роли, я слышала о знаменитом мюзикле, но не знала сюжетной линии. Он сказал: «Ты же знаешь песню «Memory»?» А я ответила: «Не знаю». Потом он сыграл ее, и я, конечно, ее знала. Мне всегда нравилась эта песня. Именно так я связана со всем на свете. Это всегда происходит через музыку.

Я сказала Тому, чтобы он не волновался, потому что даже когда ко мне обращались по поводу «Девушек мечты» (фильм, за который Хадсон получила «Оскар» — Прим. ред.), я не знала, кто такая Эффи, но знала музыку. Так что это всегда музыка для меня.

— Когда вы впервые заговорили с Томом Хупером, что он хотел от вас услышать?

— Я думаю, что это был честный рассказ Гризабеллы — потому что, если задуматься, она появляется там ненадолго. Так что многое из этого связано с ее присутствием. Когда вы ее видите, вы должны задаться вопросом, кто она такая. Она загадочна и сложна тем, что несет в себе большой эмоциональный груз.

Он был очень внимателен к шраму на верхней части ее глаза, и ее походке, и тому, откуда взялась эта губа, и почему она так эмоциональна. Все это нужно вложить в несколько тактов песни. Зрители должны за короткий промежуток времени узнать о ней так много.

— Может быть, вы просмотрели ее предысторию, чтобы понять, почему она такая, как есть?

— Версий было много. Мы садились за круглый стол, и каждый из нас рассказывал о своих персонажах, чтобы выяснить предысторию. Мы смотрели на ее прежнюю жизнь и однажды пришли к мысли, что Макавити и Гризабелла когда-то были вместе, и именно поэтому другие кошки отвергли ее. Она была очаровательной кошкой и перешла на другую сторону. Мы придумали множество версий.

— Как вам удавалось достичь нужного эмоционального состояния; были ли моменты из вашей собственной жизни, к которым вы могли бы обратиться?

— Я думаю, что у всех нас были такие моменты, когда мы чувствовали себя подавленными или падали духом. И для меня это что-то о музыке в песне. Каждый раз, когда я пела эти слова, меня охватывало волнение. Том получал удовольствие, говоря мне все время: «Дженнифер, иди и спой эту песню!» Эта эмоция всегда выходила наружу. И одна из причин, по которой я пела ее 35 раз, состояла в том, что первые десять или около того я не мог ничего делать, кроме как плакать. И я буду плакать всю песню.

У меня была такая же проблема с «Девушкой мечты». Билл Кондон (режиссер – Прим. ред.) приходил ко мне и говорил: «Здесь слишком много эмоций, забери их обратно». Мне нужно было брать паузу, чтобы понять разницу, потому что перед исполнением песни я всегда становилась слишком эмоциональной. Моя мама говорила мне: «Дженнифер, просто спой эту песню!» Я слышала это у себя в голове и должна была бы привести в порядок эмоции для того, чтобы всё получилось. Делать это всё одновременно было самой важной частью процесса.

— Было ли трудно попасть в поток песни во время съемок, ведь вас могли постоянно прерывать?

— В основном я пела ее до конца, и в этом была вся прелесть моей роли. Больше всего я люблю петь ее вживую, реагировать на конкретный момент. Помогало то, что я видела других кошек вокруг меня, видела как они страдают. Там было что-то вроде «Отдай и возьми». Независимо от того, сколько раз я это делала, я всегда была уверена, что там есть нечто, что можно использовать. Каждый раз я пытался сделать что-то иное.

— Сколько времени вам потребовалось, чтобы почувствовать себя комфортно в костюме для зеленого экрана и вжиться в роль кошки?

— Я чувствовал себя еще более глупо, когда ползала по полу в кошачьей школе. Это было так странно! Но на самом деле, находясь на съемочной площадке в специальных костюмах, я думаю, мы бы забыли, что носили их. Это было не так уж странно. Было странно находиться в кошачьей школе.

— Всегда ли бывает легко вызвать у вас эмоции? Часто ли вы плачете из-за хороших фильмов, выдающихся произведений искусства или книг?

— Это, опять же, больше касается музыки. Она диктует все мои эмоции. Даже если я участвую в фотосессии, и мы должны быть радостными и счастливыми, я говорю: «Хорошо, позвольте мне найти песню, которая заставит меня чувствовать себя радость и счастье». В зависимости от настроения, это всегда песня, которая заводит меня в это пространство. В «Кошках», даже если я послушаю «Memory» где-то в одиночестве, эта песня захватит меня. Я чувствую, что музыка вызывает во мне разные чувства . Когда я слушаю музыку, это не то, что я слышу, а то, что она заставляет меня чувствовать. Я позволяю себе чувствовать ее. Она берет верх.

Назвала своих кошек именами персонажей мюзикла

Песня «Memory» действительно известна и популярна. В разные времена ее исполняли Бетти Бакли, Элейн Пэйдж, Селин Дион, Сьюзан Бойл. Исполнение Хадсон многие уже называют одним из наиболее удачным. Однако нам было интересно, а что о своем пении думает сама Дженни.

— Эту песню пело множество великих певцов, а как вы оцениваете свою версию?

— Меня это интересовало больше всего. «А что я могу с этим сделать?» Я должна позволить песне заставить меня чувствовать то, что я чувствую, и тогда это будет моя версия. Я не пытаюсь сделать что-то определенное. Вы не можете вырвать ее из контекста, или добавить рифф здесь, или продлить бит там. С классикой так не шутят. Ее необходимо сохранить такой же, но также изменить, если это имеет смысл? Я должна рассказать эту историю, и пусть она будет честной для меня, тогда это и будет моя собственная версия песни.

— Вы сами любите кошек?

— Да. Я выросла с кошками. А потом, когда попала в проект, я сказала Тому Хуперу, что собираюсь завести двух кошек и назвать их Макавити и Гризабелла. И я это сделала. У меня также есть три собаки, двоих из них зовут «Оскар» и «Грэмми»! (смеется) У меня в Instagram есть фото, где я снимала их к празднику, и Макавити прошел мимо на фотографии. Мои собаки очень старые, а кошки все еще котята. Макавити бьет «Оскара», но так быстро; тот даже не замечает. Сейчас они хорошо ладят. Это очень мило.

— Ваша кошка Гризабелла похожа на вашего персонажа в фильме?

— Да. Я решила взять Гризабеллу из приюта именно потому, что она выглядела удрученной, одинокой и отверженной. Когда я ее нашла, кошку звали Нина, но она была так похожа на Гризабеллу. Она выглядела точно так же. Я видел скетч своего персонажа, и совпадение было удивительным. Однако мой Макавити не похож на злодея; он действительно самый милый кот в мире. И они путешествуют со мной повсюду. Я не привозила их в Великобританию. Сейчас они находятся в Чикаго, но приедут на премьеру в Нью-Йорк. Я серьезно говорю! (смеется) Я тут подумала, а не подобрать ли им наряды! Макавити действительно мерзнет, так что, может быть, ему стоит надеть свитер или маленький костюм. И мне бы хотелось бы украсить шею Гризабеллы.

Разрывалась между «Кошками» и «Уважением»

В ноябре 2020 года компания Universal Pictures выпустит еще один фильм с участием Дженнифер Хадсон — драму «Уважение». В ней 38-летняя актриса сыграет роль легендарной «королевы соула» Ареты Франклин, скончавшейся летом 2018 года. Как оказалось, съемки этого фильма начались еще до того, как Том Хупер закончил снимать «Кошек». Для нашей собеседницы каждая из этих ролей была важной и ответственной.

— Чувствуете ли вы, что процветать приходится под давлением, ведь в этом фильме вы поете культовую песню, а в следующем играете Арету Франклин?

— Я сама этому удивляюсь этому, потому что думала: «Зачем я это с собой делаю? (смеется) Моя мать обычно говорила мне одну вещь: «Дженни, трудности тебе помогают». И я не знаю, привлекаю ли я их, или они приходит ко мне сами, но действительно так и выходит. Я люблю получать вызовы и отвечать на них. И я люблю такие песни, как «Memory», а также Арету — я так ее люблю и просто хочу воздать им должное любым доступным мне способом.

— Вы когда-нибудь встречались с Аретой Франклин?

— О да, много-много раз. Мы дружили.

— Как вы будете изображать ее в фильме?

— Этот процесс уже начался. Я уходила со съемок «Уважения», чтобы прийти сюда. Когда я снималась в «Кошках», мне приходилось убегать, чтобы сделать что-то для «Уважения». Так что сейчас всё приостановлено, пока мы это снимаем. Я засыпаю с Аретой и просыпаюсь с Аретой. В этот момент странно быть собой. Выйдя из роли Гризабеллы в «Кошках» и попав в «Уважение», сейчас я мысленно нахожусь в 60-х. Слава богу, что у меня есть стилист, потому что, дай мне волю, я бы сейчас, наверное, была в своем парике Ареты, потому что это действительно возвращает в прошлое. «Уважение» в данный момент – всё для меня.

— Трудности всегда вас закаляли, даже в школе?

— Я всегда отличалась трудолюбием. Жизнь просто готовит тебя к следующему шагу. Я всегда вспоминаю, как в школе мне нужно было петь классическую песню из восьми частей «О, Божественный Искупитель» — для конкурса. Меня сразу же отправили на продвинутый курс, хотя я была первокурсницей; обычно туда попадают ученики выпускного класса. Конкурс приближался, и в ту же неделю умерла моя бабушка, ушла из жизни ее сестра, и все эти реальные события происходили в один и тот же момент, а мне все еще нужно было готовиться к этому конкурсу.

И теперь, когда я смотрю на то, как развивалась моя жизнь, и на все то, с чем мне приходится иметь дело, делая то, что я делаю, мне кажется, что все это готовит тебя к следующему шагу. Если мне доверяют то, что так важно для других людей, я уважаю это и не отношусь к этому легкомысленно. Моя мать всегда говорила: «Если это не стоит того, чтобы усердно трудиться, то это вообще ничего не стоит». Я стараюсь об этом помнить.

Думая о «Memory», «Уважении», и «And I am Telling You…» (песня из мюзикла «Девушка мечты» — Прим. ред.), я всегда слышу, как моя мать говорит: «Все, что ты можешь сделать — это сделать это максимально хорошо». Я не могу быть великой в роли Ареты, я должна быть великолепна как Дженнифер. Я не пытаюсь сравниться со всеми замечательными исполнителями, которые пели «Memory» — я могу делать только то, что на что способна Дженнифер Хадсон.

— Есть ли у вас любимая версия «Memory», кроме вашей собственной?

— Том не хотел, чтобы я слушала другие версии. Я начала с того, что стала искать ссылки, но он сказал: «Ни на что не смотри». А я никогда не видела «Кошек» вживую на сцене, хотя и хочу увидеть их сейчас. Все было основано на видении Тома, для всех нас, потому что у нас было не так много данных, о которых можно отталкиваться. Там не так много отсылов, чтобы что-то из них почерпнуть.

Когда я с ним впервые встретилась, он показал мне первый визуальный образ, который у него был (скетч на Гризабеллу). Мы поговорили о том, как каждый из нас ее себе представлял. И мне нравится, что он хотел нашего участия и нашего вклада. Мы могли бы вложить себя в этот процесс, создав свою собственную кошку, или решить, каким было путешествие нашей кошки, или что это значит для каждого из нас. Это было очень полезно и по-особенному.

— Может быть, тренер по кошачьему движению дал вам какие-то подсказки о том, как может двигаться отвергнутая или удрученная кошка?

— Для Гризабеллы — да, определенно. Такое часто случается с кошками. А я, возвращаясь к домашним животным, была из тех детей, которые выходят посидеть на улице. И я сидела на улице с котом. Я всегда была любителем животных, так что было здорово иметь возможность как-то это выразить.

Я помню, как сказала: «Кошки не падают», у них идеальный баланс, и они очень независимы, так как же выглядит кроткая кошка? Такими бывают собаки, но кошки обычно очень свирепые и очень настоящие. Таким образом, если вы хотите изобразить кошку, которую отвергают и которой сторонятся, то в характере кошки вы не часто можете встретить. Так что тренер был очень полезен.

— В фильме Хупера Джуди Денч досталась обычно исполняемая актерами-мужчинами роль вожака кошачьего племени — Старика Дьютерономи, но ранее она тоже была Гризабеллой. Как вам работалось вместе?

— Вчера вечером мы были на шоу Грэма Нортона, и они вывели на экран ее фотографию в роли Гризабеллы. И я хочу эту фотографию прямо сейчас! Она собиралась стать Гризабеллой, но потом получила травму, и теперь она Дьютерономи в фильме. Я думаю, что это судьба!

А вы собираетесь пойти в кино, чтобы увидеть «Кошек»?