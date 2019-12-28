Во второй части «Венома» появится Человек-паук

Похоже, что в новой части картины о харизматичном темном пятне из далекого космоса все же появится Том Холланд в роли Человека-паука. Издание comicbookmovie сообщает о том, что компания Sony Pictures ведет переговоры с актером Томом Холландом, исполнителем роли дружелюбного соседа Человека-паука. По словам источника, Холланд не будет полноценным участником картины, главным героем все так же будет Веном в исполнении Тома Харди, но Пауку отведут небольшую роль, чтобы тот мог встретиться и познакомиться с протагонистом фильма. Казалось бы это мелочь, но если все удастся, то Marvel и Sony вполне могут снять совместную картину сразу с двумя супергероями.

О сюжете второй части «Венома» пока ничего неизвестно, даже трейлера официального нет, но Том Харди поделился парой секретных фото со съемок блокбастера. На кадре показан заброшенный детский приют Сент-Эстес. Именно в этом доме и провел свою юность серийный убийца Клетус Кэссиди, который в последствии станет персонажем по имени Карнаж.