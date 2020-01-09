«Дело Ричарда Джуэлла», «Горячие мамочки» и другие премьеры января

«Дело Ричарда Джуэлла» (оригинальное название — Richard Jewell), 2019, США, драма.

Режиссер: Клинт Иствуд. В ролях: Пол Уолтер Хаузер, Сэм Рокуэлл, Кэти Бэйтс, Джон Хэмм, Оливия Уайлд и др.

В российском прокате с 9 января.

Клинт Иствуд, наверное, уже и забыл, когда в последний раз снимал кино на основе вымышленной истории — все идеи 89-летний классик черпает в реальности. Она, как известно, не только интереснее вымысла, но порой и страшнее, что от зоркого глаза старика Клинта не ускользает — не зря два из трех его последних фильмов повествуют о терактах. Самая свежая картина маэстро возвращает нас в 1996 год, на Олимпиаду в Атланте: храбрый охранник по имени Ричард Джуэлл находит бомбу на территории олимпийского парка и успевает вывести в безопасную зону сотни людей. Бомба в итоге все же взрывается, но количество жертв благодаря смекалке Ричарда оказывается минимальным. Увы, в этот минимум отчасти попадает и сам герой, которого ошибочно обвиняют в причастности к теракту…

«Камуфляж и шпионаж» (оригинальное название — Spies in Disguise), 2019, США, анимационный.

Режиссеры: Ник Бруно, Трой Квон.

В российском прокате с 9 января.

Можно считать, что мечта сделать Джеймса Бонда чернокожим наконец сбылась: главный герой этого мультика, по сути, и есть Бонд — крутой, элегантный шпион в смокинге, таком же черном, как и его кожа. В оригинальной версии голосом спецагента Лэнса Стерлинга говорит Уилл Смит, с него же аниматоры рисовали героя. Правда, периодически Лэнсу приходится маскироваться, и вот тут уже от бондианы не остается и следа — с помощью новейших технологий бравого шпиона превращают в… голубя.

«Горячие мамочки» (оригинальное название — MILF), 2018, Франция, комедия.

Режиссер: Аксель Лафон. В ролях: Мари-Жозе Кроз, Виржини Ледуайен, Аксель Лафон, Маттиас Дандуа, Митти Хазанавичюс и др.

В российском прокате с 9 января.

Только глупые и неуверенные в себе женщины в соцсетях ставят прочерк в графе «возраст», а вот дамы посмелее, наоборот, бравируют прожитыми годами и с их помощью заманивают на романтический огонек молодых самцов. Именно так поступают героини французской романтической комедии «Горячие мамочки», и это приносит им успех. От дерзких хохотушек, жизнь которых, если верить их паспортным данным, только начинается, не могут отвести глаз трое мускулистых парней, приехавших оттянуться на Лазурном Берегу.

«Девушка в лабиринте» (оригинальное название — L’uomo del labirinto), 2019, Италия, триллер.

Режиссер: Донато Карризи. В ролях: Дастин Хоффман, Тони Сервилло, Валентина Белле, Виничио Маркиони, Орландо Синк и др.

В российском прокате с 9 января.

Если на девочку по дороге в школу нападает гигантский кролик, помочь ей может только Дастин Хоффман. Титан Голливуда неожиданно всплывает в итальянском триллере о девушке по имени Саманта, которая, по ее словам, 15 лет назад подверглась нападению ушастого агрессора и попала затем в странное, мягко говоря, место. Подземная тюрьма, лабиринт, какие-то мерзавцы, заставляющие Саманту разгадывать загадки и жестоко наказывающие ее за неверные ответы, — в общем, на психике девушки все это отражается не лучшим образом. Теперь вся надежда на врача в исполнении Хоффмана и частного детектива, которого играет Тони Сервилло, любимец автора «Молодого папы» и «Великой красоты» Паоло Соррентино.